Туристический потенциал Ленинградской области представлен в Москве

Кроме новых маршрутов,
разработанных в рамках проектов приграничного сотрудничества в сфере туризма с
Финляндией и Эстонией, на стенде Ленинградской области организована интерактивная
программа с викторинами и конкурсами, победители которых получат призы с
тематикой региона.
Отдельное внимание
уделено глобальному проекту «Серебряное ожерелье России».
В этом году представители
Ленинградской области также участвуют в объединенном стенде, посвященном
межрегиональному туристическому маршруту «Государева дорога», объединяющему
четыре области: Ленинградскую, Московскую, Тверскую и Новгородскую.
На дискуссионной площадке
представители комитета по культуре и туризму Ленинградской области и
регионального Информационно-туристского центра принимают участие в деловой
программе выставки, в которой затронуты вопросы перспектив туристической отрасли и внутреннего туризма.