Туристический потенциал Ленинградской области представлен в Москве

Кроме новых маршрутов, разработанных в рамках проектов приграничного сотрудничества в сфере туризма с Финляндией и Эстонией, на стенде Ленинградской области организована интерактивная программа с викторинами и конкурсами, победители которых получат призы с тематикой региона.

Отдельное внимание уделено глобальному проекту «Серебряное ожерелье России».

В этом году представители Ленинградской области также участвуют в объединенном стенде, посвященном межрегиональному туристическому маршруту «Государева дорога», объединяющему четыре области: Ленинградскую, Московскую, Тверскую и Новгородскую.

На дискуссионной площадке представители комитета по культуре и туризму Ленинградской области и регионального Информационно-туристского центра принимают участие в деловой программе выставки, в которой затронуты вопросы перспектив туристической отрасли и внутреннего туризма.