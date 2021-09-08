Туристический потенциал Ленинградской области представлен в Москве

Туристический потенциал Ленинградской области представлен в Москве

Международные маршруты, мастер-класс по плетению из лозы и Лосилий — Ленинградская область представляет свои туристические новинки на форуме-выставке «ОТДЫХ 2021» в Москве. Символ Ленинградской области – лось Лосилий делится с гостями выставки своими впечатлениями о путешествиях по 47 региону и дает советы, где лучше отдохнуть.

Рубрики : Общество     08 Sep 2021

Кроме новых маршрутов, разработанных в рамках проектов приграничного сотрудничества в сфере туризма с Финляндией и Эстонией, на стенде Ленинградской области организована интерактивная программа с викторинами и конкурсами, победители которых получат призы с тематикой региона.

Отдельное внимание уделено глобальному проекту «Серебряное ожерелье России».

В этом году представители Ленинградской области также участвуют в объединенном стенде, посвященном межрегиональному туристическому маршруту «Государева дорога», объединяющему четыре области: Ленинградскую, Московскую, Тверскую и Новгородскую. 

На дискуссионной площадке представители комитета по культуре и туризму Ленинградской области и регионального Информационно-туристского центра принимают участие в деловой программе выставки, в которой затронуты вопросы перспектив  туристической отрасли и внутреннего туризма.

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