В Гатчине и районе – 16 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 16 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 7

- Сиверский – 1

- Пудомяги – 1

- Коммунар – 2

- Большое Рейзино – 1

- Новый Свет – 1

- Старосиверская – 1

- Мины – 1

- Новое Поддубье – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 8361 человека, 6802 – 81,4% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 8 сентября за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 64617 человек, 50057 поправились, скончались 2423 человека.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 6 сентября, в Ленинградской области вакцинировано 535080 человек. За последние сутки – в понедельник, 6 сентября, привилось 6645 жителей области. В регион поставлен 754041 комплект вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот»,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево,

- в ООО «Медиком» по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16-б, запись по телефону: (81371) 2-65-00, 8-965-067-79-77;

- в медицинском центре «Стомамедсервис» по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 8, корп. 3, запись по телефону: (81371) 926-80, 8-958-776-40-40.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.