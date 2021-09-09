«Отдайте деньги, а то дело заведу!»

3-го
сентября в УМДВ России по Гатчинскому району обратилась 82-летняя жительница
Аэродрома. Ей на мобильный потупил звонок с петербургского городского номера.
Звонивший представился следователем и сообщил, что на ее счет были переведены
денежные средства в сумме 300 тысяч рублей, принадлежащие банку. «Следователь»
заявил, что эти деньги необходимо вернуть, в противном случае на пенсионерку
будет «заведено уголовное дело». После этого пожилая женщина пошла к банкомату,
сняла 315 тысяч рублей и, следуя указаниям звонившего, перевела их через
банкомат другого банка, на другом конце города, мошеннику.
А
вот житель Гатчины проявил бдительность и вовремя одумался. С утра 1-го
сентября ему позвонил с московского номера мужчина, представился сотрудником
прокуратуры и сообщил, что, возможно, в отношении гатчинца происходя
мошеннические действия. На всякий случай надо снять деньги и положить их на
некий счет. Заявитель стал действовать по инструкции «прокурорского работника»,
снял со счета 100 тысяч рублей через банкомат, но вовремя понял, что это
мошенники, и прекратил дальнейшие действия.
Возбуждено
уголовное дело по факту покушения на мошенничество.