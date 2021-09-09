«Отдайте деньги, а то дело заведу!»

3-го сентября в УМДВ России по Гатчинскому району обратилась 82-летняя жительница Аэродрома. Ей на мобильный потупил звонок с петербургского городского номера. Звонивший представился следователем и сообщил, что на ее счет были переведены денежные средства в сумме 300 тысяч рублей, принадлежащие банку. «Следователь» заявил, что эти деньги необходимо вернуть, в противном случае на пенсионерку будет «заведено уголовное дело». После этого пожилая женщина пошла к банкомату, сняла 315 тысяч рублей и, следуя указаниям звонившего, перевела их через банкомат другого банка, на другом конце города, мошеннику.

А вот житель Гатчины проявил бдительность и вовремя одумался. С утра 1-го сентября ему позвонил с московского номера мужчина, представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что, возможно, в отношении гатчинца происходя мошеннические действия. На всякий случай надо снять деньги и положить их на некий счет. Заявитель стал действовать по инструкции «прокурорского работника», снял со счета 100 тысяч рублей через банкомат, но вовремя понял, что это мошенники, и прекратил дальнейшие действия.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.