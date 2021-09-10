Красносельское шоссе ввели в эксплуатацию

В общей сложности отремонтировано покрытие почти на девяти километрах трассы. «Важно, что на столь загруженной дороге использован усиленный асфальт. Сама по себе магистраль в полном смысле слова агломерационная, ведь она соединяет Ломоносовский и Гатчинский районы с Санкт-Петербургом», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

В процессе работ дорожники уложили два слоя нового полотна, укрепили обочины и поставили новые остановки. Верхний слой покрытия здесь выполнен по технологии объемного проектирования: такая смесь создается индивидуально под климатические особенности и нагрузочные параметры дороги.

«Ленавтодор» намерен продолжить обновление этой дороги: в ближайших планах — ремонт следующего участка от Гатчины в сторону Павловска.