Область ― первая по вводу жилья

По официальным данным
статистики объем ввода на одного человека составил 1,23 квадратных метра.
Кроме этого, регион по
итогам восьми месяцев перевыполнил годовой план по вводу жилья. Всего введено в
эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров. При этом плановый показатель,
утвержденный Минстроем России, составляет 2,270 млн «квадратов».
Выполнение планового
показателя по вводу жилья позволяет региону обеспечить реализацию федеральной
программы «Стимул» и иметь возможность заявлять для финансирования
строительство социально-значимых объектов, в частности, детских садов и школ,
на перспективу.
Больше всего жилья сдано
по традиции во Всеволожском и Ломоносовском районах. В Выборгском и Гатчинском
районах основную долю введенных метром составили индивидуальные жилые дома.