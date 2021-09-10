Правительство и «Единая Россия» приступили к реализации инфраструктурных проектов в регионах и программы капремонта школ

«По инициативе депутатов «Единой России» предложение о поддержке инфраструктурных проектов вошло в Послание Президента. Глава государства одобрил принципиально новый инструмент развития регионов – они смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет», - отметил Андрей Турчак.

Что касается Ленобласти, то в регионе в соответствии со специальной программой продолжается реновация образовательных учреждений. Глава 47-го региона Александр Дрозденко отметил, что этом направлении работа ведется много лет на региональном уровне со строгим соблюдением сроков и финансовых обязательств.

«В то же время будет увеличено число заявок на участие в федеральных программах по реновации и капитальному ремонту наших школ. Строительному блоку в тесном взаимодействии с главами муниципальных образований поручено подготовить всю необходимую документацию, включая сметы с точным расчётом планируемых расходов», - отметил Александр Дрозденко.

Он также добавил, что на софинансирование из федерального бюджета на капремонт и реновацию поданы заявки для трех школ Ленобласти.

«Благодаря участию в федеральных программах и эффективному использованию средств, мы расширим возможности реновации и обеспечения школ новым оборудованием», – считает он.