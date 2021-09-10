Правительство и «Единая Россия» приступили к реализации инфраструктурных проектов в регионах и программы капремонта школ

«По инициативе депутатов «Единой России» предложение
о поддержке инфраструктурных проектов вошло в Послание Президента. Глава
государства одобрил принципиально новый инструмент развития регионов – они
смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% годовых и
сроком погашения 15 лет», - отметил Андрей Турчак.
Что касается Ленобласти, то в регионе в соответствии
со специальной программой продолжается реновация образовательных учреждений.
Глава 47-го региона Александр Дрозденко отметил, что этом направлении работа
ведется много лет на региональном уровне со строгим соблюдением сроков и
финансовых обязательств.
«В то же время будет увеличено число заявок на
участие в федеральных программах по реновации и капитальному ремонту наших
школ. Строительному блоку в тесном взаимодействии с главами муниципальных
образований поручено подготовить всю необходимую документацию, включая сметы с
точным расчётом планируемых расходов», - отметил Александр Дрозденко.
Он также добавил, что на софинансирование из
федерального бюджета на капремонт и реновацию поданы заявки для трех школ
Ленобласти.
«Благодаря участию в федеральных программах и
эффективному использованию средств, мы расширим возможности реновации и
обеспечения школ новым оборудованием», – считает он.