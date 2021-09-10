Прокуратура предупреждает – ремонт идёт

Проверка, которую провела Гатчинская городская прокуратура, установила: договор на выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Гатчинского района, заключенный между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области и ООО «ХолдингЕвроДом» в полном объеме не исполнен. На момент проверки срок выполнения условий указанного договора истек.

Городским прокурором в отношении генерального директора ООО «ХолдингЕвроДом» было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ: бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

По результатам рассмотрения указанного постановления мировым судьей судебного участка г. Санкт-Петербурга генеральный директор привлечен к административной ответственности в виде предупреждения. В настоящее время работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме.