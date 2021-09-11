От хутора Хотчино – до столицы Ленинградской области: Гатчине – 225 лет!

В субботу, 11 сентября, Гатчина отметила 225 лет со дня присвоения статуса города. Утром к стеле «Город воинской славы» руководители Гатчины и района, депутаты, представители общественных организаций, жители города возложили цветы.

Весь день на парковке возле Гатчинского дворца работали творческие мастерские, кафе и детские игровые зоны. Гостям праздника предлагались увлекательные мастер-классы по рукоделию, живописи, ковке. Всех желающих учили плести яркие браслеты, мастерить тряпичных кукол. Можно было попробовать себя в гончарном деле и поработать на настоящем гончарном круге.

В три часа пополудни на плацу Гатчинского дворца начался праздник. Перед сценой в зрительном зале под открытым небом разместились жители и гости города, почетные граждане, депутаты, руководители организаций и силовых структур, первые лица столицы. После историко-музыкальной композиции, торжественного вступления и исполнения гимна Ленинградской области на сцену поднялся губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Глава региона извинился за то, что явился на праздник не при параде – день выдался трудовой:

- Несмотря на праздничный выходной день, мы с руководством Гатчины и района с утра были в Дружной Горке. Вчера был подписан акт ввода первого многоквартирного дома по программе расселения ветхого и аварийного жилья в Гатчинском районе. Мы подписали программу с районом на сумму более 1,5 млрд рублей – до начала 2025 года она будет полностью реализована, – сказал Александр Юрьевич.

Кроме того, глава региона по традиции принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»: лесопосадки восстанавливали рядом с газопроводом в Дружногорском поселении, на территории Орлинского участкового лесничества. А на торжества по случаю юбилея Гатчины Александр Дрозденко прибыл «с корабля – на бал»: прямо с военно-исторической реконструкции легендарного танкового боя Зиновия Колобанова, которому в этом году исполнилось 80 лет. Мероприятие проходило на границе Гатчинского и Ломоносовского районов, в Виллози.

Поздравляя всех с Днем города, губернатор пожелал Гатчине дальнейшего процветания:

- Неслучайно, когда мы решали, где будет столица Ленинградской области, двух мнений не было – конечно, в Гатчине. Мы сегодня работаем и с крупным бизнесом, и с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком обсуждали, как сделать Гатчину научно-техническим центром всего Северо-Запада – чтобы здесь открывались новые производства, филиалы научно-исследовательских институтов и крупных вузов. Совсем недавно глава Гатчинской администрации Людмила Николаевна Нещадим с командой представили мне концепцию развития Гатчины на ближайшие 10 лет. Недешевое удовольствие: нужно 35,5 млрд рублей, чтобы эту концепцию реализовать. Но я уже переговорил с правительством, чтобы нам оказали помощь и поддержку. В том числе и для привлечения инфраструктурных кредитов для развития Гатчины. Гатчина должна быть такой столицей, чтобы мы ею гордились, – заключил Александр Дрозденко.

Гатчинцев поздравил депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Сергей Яхнюк, напомнивший, что в эту субботу свой день рождения отмечают две столицы: Москва и Гатчина. Сергей Васильевич поблагодарил всех, кто вложил свои силы, знания и талант в развитие города. Особые поздравления и благодарность депутат адресовал ветеранам – всем тем, кто отстоял Гатчину в годы войны, и кто восстанавливал город в послевоенные годы.

Для поздравительного слова на сцену поднимались депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, Татьяна Бездетко, Сергей Коняев, Людмила Тептина, депутат Гатчинского совета Галина Паламарчук, глава Вырицкого поселения Олег Белов.

Глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил богатую историю нашего города за время 500-летнего существования: от хутора Хотчино, имперской Гатчины, революционного Троцка, советского Красногвардейска – до современной столицы Ленинградской области. Он объявил, что в день 225-летия Гатчины на Петропавловской крепости двумя орудиями был произведен полуденный пушечный выстрел в честь нашего города. Гильзу от юбилейного залпа Виталий Андреевич торжественно вручил главе администрации Гатчины Людмиле Нещадим, которая «…должна – и превратит Гатчину в один из лучших городов России. А мы все вместе постараемся сделать Гатчину лучшим городом Европы», – сказал Виталий Филоненко.

Глава гатчинской администрации Людмила Нещадим поздравила земляков стихами, поблагодарив каждого жителя за вклад в историю города и за наш сегодняшний день.

- Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране российской есть, – немного перефразировала Людмила Николаевна стихи Маяковского.

Руководители Гатчины провели церемонию награждения. В связи с празднованием 225-летия со дня присвоения Гатчине статуса города благодарность главы Гатчины и района была объявлена директору Центральной библиотечной системы г. Гатчины Наталье Гавриловой. Учитель начальных классов Гатчинской школы № 8 Наталья Изотова получила почетную грамоту администрации Гатчинского района.

Гатчинцев поздравлял представитель города-побратима Гатчины – Кишинёва – заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, полномочный представитель парламента Республики Молдовы Ион Липчиу. Ион Николаевич поблагодарил руководство нашего города за сотрудничество и вручил в подарок картину. Авторы этой картины – уникальная, даже символичная семейная пара художников. Они вступили в брак тридцать лет назад: глава семьи родом из Гатчины, его супруга – из Молдавии.

Продолжился праздник выступлением группы «Белый Орел». Свои музыкальные поздравления гатчинцам в этот день также дарили творческие коллективы Гатчины, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Завершился День города праздником огня и фейерверков: «Виват, Гатчина!»

Екатерина Дзюба