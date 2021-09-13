«Гатчина столичная» - Санкт-Петербургу

Для Гатчины эта экспозиция — событие знаковое. Наши художники не раз выставлялись в самых престижных салонах и культурных центрах Санкт-Петербурга. Но впервые это произошло в столь масштабном формате и в год, когда Гатчина обрела столичный статус.

Вернисаж состоялся 7 сентября в Комендантском доме Петропавловской крепости, где открылась выставка. Гостей торжественной церемонии приветствовали генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и руководство Гатчинского района.

- У всех, кто придет посмотреть эту выставку, появится возможность увидеть историю Гатчины и современный город глазами художников - тех творческих людей, которые представили здесь свои работы, - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

От имени художников гостей вернисажа приветствовал председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский. Как считает Геннадий Петрович, эта выставка должна вызывать у посетителей исключительно позитивные эмоции, приглашая их бывать почаще в нашем прекрасном городе.

Торжественная церемония открытия выставки продолжилась литературно-музыкальной композицией, посвященной нашему городу, которую представили артисты гатчинского Театра юного зрителя.

В экспозиции выставки «Гатчина столичная» представлено более ста работ шестидесяти гатчинских художников. Здесь органично переплелись самые жанры и техники - живописные и графические работы, скульптура, керамика, фарфор, ковка, лоскутное шитье, гобелены и другие изделия декоративно-прикладного искусства.

Среди авторов работ - С.А. Бекиш, А.Ф. Засидкевич, В.Н. Данилов, М.А. Фазанова, Ю.Ф. Кузнецов, В.В. Гибо, А.Г. Гофман, А.Е. Златкин, О.В. Кадушкина, В.А. Костаринов, В.М. Марков, В.В. Шевченко, Т.П. Ткаченко, В.А. Никишин-Голандский, Н.Ю. Косьянковская и многие другие.

На выставке можно увидеть городские, дворцовые и парковые пейзажи Гатчины и ее окрестностей. Многие произведения посвящены историческим личностям, жизнь которых так или иначе была связана с нашим городом. Среди них — портреты и сюжетные композиции с изображением Екатерины II, Павла I, семьи императора Александра III, архитектора Гатчинского дворца Антонио Ринальди, писателя Александра Куприна.

По словам одного из организаторов выставки, директора детской художественной школы города Гатчины Марины Атаманюк, работы для выставки отбирали долго и тщательно, продумывая в том числе и общую экспозицию.

- Мы хотели показать самые разные стороны Гатчины в исполнении профессиональных художников, - рассказала Марина Юрьевна. - На мой взгляд, выставка получилась интересной, яркой и показательной. Она впервые собрала в одном пространстве практически всех художников Гатчины и Гатчинского района, включая и тех, кто пока не известен широкому зрителю. В процессе подготовки выставки нас ждало много открытий — на нашей земле живет очень много талантливых людей. Среди наших авторов есть и художники, живущие в Санкт-Петербурге, но любящие наш город и часто запечатлевающие его в своих работах.

По словам Марины Атаманюк, в Гатчине может появиться аналогичная выставка, своего рода филиал экспозиции в Петропавловской крепости, на которой будут собраны работы и тех художников, которые не смогли представить свое творчество в Санкт-Петербурге.

Выставка «Гатчина столичная» в Комендантском доме Петропавловской крепости будет работать по 2 ноября. Она включена в единый билет посещения туристами Государственного музея истории Санкт-Петербурга.





Фото Ольги Фирсовой