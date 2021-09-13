Награды полицейским за спасение ребёнка

13-го
сентября на оперативном совещании в УМВД России по Гатчинскому району в
торжественной обстановке руководители города вручили полицейским часы с
символикой Гатчины - города воинской славы. Наградой были отмечены инспектор по делам
несовершеннолетних старший лейтенант полиции Кристина Айвазян, оперуполномоченный
отделения по борьбе с преступлениями против личности старший лейтенант полиции
Максим Сазонов и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор
полиции Эльдар Алиев.
Выражая
искреннюю благодарность сотрудникам полиции, Людмила Нещадим отметила важность
и сложность их работы, подчеркнув, что Гатчине как столичному городу необходима
большая штатная численность полицейского управления – над этим
надо работать.
Напомним,
вопиющее преступление было совершено несколько дней назад. 9 сентября в полицию
обратились родители 10-летней девочки из Гатчинского района: дочка не вернулась
домой из школы. Моментально начался розыск ребенка.
Сотрудники
гатчинского уголовного розыска и инспектор по делам несовершеннолетних установили,
что девочка вела переписку в Telegram со взрослым
мужчиной из Петербурга. В письмах он представлялся моложе, чем есть на самом
деле: сначала – 12-летним подростком, потом – 25-летним молодым человеком. Переписка
в соцсети продолжалось достаточно долго. За это время злоумышленник успел войти
в доверие к ребенку, обещал какие-то подарки. Потом началось личное общение:
великовозрастный «парень» приезжал к девочке, встречал ее после школы. Поэтому
она безбоязненно поехала к нему в гости – в тот день он поджидал ее на
железнодорожной станции и повез к себе в квартиру в Красносельском районе.
…По
словам самой потерпевшей, оказавшись в квартире преступника и поняв его
намерения, она испугалась и просила отпустить ее на последнюю электричку. Но
отпускать ее он, судя по всему, вообще не собирался. Оперативники успели
вовремя. Девочка не пострадала, но, опоздай они минут на тридцать, и электричка,
привезшая ее в этот день в Петербург, действительно могла стать для нее
последней. Вот так ребенок из благополучной семьи незаметно попал к преступнику –
через соц. сети.
33-летний Сергей М. – не судим, не женат. Не трудоустроен, живет на случайные
заработки – что-то перепродает через «Авито». В квартире проживает с матерью и
бабушкой, которые уехали на дачу и должны были вернуться на следующий день. В
качестве объяснений заявил, что «хотел помочь девочке», и, якобы, у него даже есть
девушка. Отрицать очевидное – свое «общение» с малолетней – не стал.
По
ходатайству следствия гражданин М. арестован. В отношении него возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 132 УК РФ: насильственные действия сексуального
характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста.
Екатерина Дзюба