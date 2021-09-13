Награды полицейским за спасение ребёнка

13-го сентября на оперативном совещании в УМВД России по Гатчинскому району в торжественной обстановке руководители города вручили полицейским часы с символикой Гатчины - города воинской славы. Наградой были отмечены инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Кристина Айвазян, оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлениями против личности старший лейтенант полиции Максим Сазонов и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор полиции Эльдар Алиев.

Выражая искреннюю благодарность сотрудникам полиции, Людмила Нещадим отметила важность и сложность их работы, подчеркнув, что Гатчине как столичному городу необходима большая штатная численность полицейского управления – над этим надо работать.

Напомним, вопиющее преступление было совершено несколько дней назад. 9 сентября в полицию обратились родители 10-летней девочки из Гатчинского района: дочка не вернулась домой из школы. Моментально начался розыск ребенка.

Сотрудники гатчинского уголовного розыска и инспектор по делам несовершеннолетних установили, что девочка вела переписку в Telegram со взрослым мужчиной из Петербурга. В письмах он представлялся моложе, чем есть на самом деле: сначала – 12-летним подростком, потом – 25-летним молодым человеком. Переписка в соцсети продолжалось достаточно долго. За это время злоумышленник успел войти в доверие к ребенку, обещал какие-то подарки. Потом началось личное общение: великовозрастный «парень» приезжал к девочке, встречал ее после школы. Поэтому она безбоязненно поехала к нему в гости – в тот день он поджидал ее на железнодорожной станции и повез к себе в квартиру в Красносельском районе.

…По словам самой потерпевшей, оказавшись в квартире преступника и поняв его намерения, она испугалась и просила отпустить ее на последнюю электричку. Но отпускать ее он, судя по всему, вообще не собирался. Оперативники успели вовремя. Девочка не пострадала, но, опоздай они минут на тридцать, и электричка, привезшая ее в этот день в Петербург, действительно могла стать для нее последней. Вот так ребенок из благополучной семьи незаметно попал к преступнику – через соц. сети.

33-летний Сергей М. – не судим, не женат. Не трудоустроен, живет на случайные заработки – что-то перепродает через «Авито». В квартире проживает с матерью и бабушкой, которые уехали на дачу и должны были вернуться на следующий день. В качестве объяснений заявил, что «хотел помочь девочке», и, якобы, у него даже есть девушка. Отрицать очевидное – свое «общение» с малолетней – не стал.

По ходатайству следствия гражданин М. арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ: насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Екатерина Дзюба