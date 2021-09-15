Драже из Гатчины поедут в Китай

Производитель батончиков, конфет и драже ТД «Энергон Рус» из Гатчины обратился за помощью в Центр поддержки экспорта с целью выйти на азиатский рынок. В августе предприятию помогли разместить продукцию на четырех внутрикитайских маркетплейсах Epinduo, Taobao, Tmall и 1684, и уже в сентябре предприятие нашло своих покупателей – заключен контракт на поставку в Китай освежающего драже под торговой маркой Scandic в трех вкусах на сумму 340 тысяч долларов. Отгрузка первой партии ожидается в ближайшее время, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Продукция этого предприятия стала первой российской на сингапурской торговой площадке Fair price. Этому поспособствовала встреча областных экспортеров с Торговым представителем РФ в Сингапуре в рамках проекта «Час с торгпредом». Напомним, этот проект стартовал в этом году — уже прошли встречи с Торгпредами в Сингапуре, Малайзии, на очереди — Корея, Канада и Великобритания.

Центр поддержки экспорта Ленинградской области размещает продукцию региональных производителей на 11 электронных торговых площадках, таких как Alibaba, Europages, DTAD, Epinduo, Ebay и других.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».