Драже из Гатчины поедут в Китай

Производитель
батончиков, конфет и драже ТД «Энергон Рус» из Гатчины обратился за помощью в
Центр поддержки экспорта с целью выйти на азиатский рынок. В августе
предприятию помогли разместить продукцию на четырех внутрикитайских
маркетплейсах Epinduo, Taobao, Tmall и 1684, и уже в сентябре предприятие нашло
своих покупателей – заключен контракт на поставку в Китай освежающего драже под
торговой маркой Scandic в трех вкусах на сумму 340 тысяч долларов. Отгрузка
первой партии ожидается в ближайшее время, сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области.
Продукция
этого предприятия стала первой российской на сингапурской торговой площадке
Fair price. Этому поспособствовала встреча областных экспортеров с Торговым
представителем РФ в Сингапуре в рамках проекта «Час с торгпредом». Напомним,
этот проект стартовал в этом году — уже прошли встречи с Торгпредами в
Сингапуре, Малайзии, на очереди — Корея, Канада и Великобритания.
Центр
поддержки экспорта Ленинградской области размещает продукцию региональных
производителей на 11 электронных торговых площадках, таких как Alibaba,
Europages, DTAD, Epinduo, Ebay и других.
Работа
по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в
рамках реализации регионального проекта «Системные меры содействия
международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».