Гатчинский лицей № 3 – абсолютный победитель эстафеты

Ранее эстафета проходила по улицам Гатчины и на стадионе «Спартак», на этот раз бегуны встретились на стадионе ГИЭФПТ, где их приветствовали заместитель главы районной администрации Марк Кравчук и председатель районного спорткомитета Сергей Пименов.

Участниками эстафеты стала 31 команда, по восемь человек в каждой.

Абсолютным победителем была признана команда Гатчинского лицея № 3 с результатом 4.53,73. Второе место среди общеобразовательных школ заняла команда Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского (5.01,00), бронзу присудили команде Гатчинской школы № 2 (5.09,79).

Среди средних специальных, профессионально-технических, высших учебных заведений города Гатчины первое место заняла команда Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского (5.07,20), на втором месте – ГИЭФПТ (5.24,45), третье место заняла команда Технического факультета ГИЭФПТ (5.25,73).

Лучшими среди спортивных клубов, сборных команд стал СК «Феникс» (4.56,18), на втором месте – «Гатчинские пробежки» (4.59,79), на третьем месте – СК «Сокол» (5.11,11).

В рамках Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины в первом дивизионе лучший результат показали участники команды «218 АРЗ» (5.15,61). Второе место заняла команда ПИЯФ НИЦ Курчатовский (5.27,65), на третьем месте – команда Районной ДЮСШ (5.39,47). Во втором дивизионе первое место заняла команда Гатчинского городского спортивно-досугового центра (5.25,26), серебро присудили команде «Образовательные решения» (5.26,29), на третьем месте – МЧС России (5.29,01).

В этот день организаторы и участники эстафеты поздравили преподавателя, отличника физической культуры и спорта РФ, почетного работника среднего профессионального образования Вениамина Соловьева с 75-летием. В его трудовой книжке только одна запись, сделанная 51 год назад, – Гатчинский педагогический колледж им К. Д. Ушинского. Вениамина Васильевича поблагодарили за вклад в развитие спорта на территории Гатчины и Гатчинского района и пожелали крепкого здоровья.

Фото Albina Hallakas