Гатчинский лицей № 3 – абсолютный победитель эстафеты

Ранее эстафета проходила
по улицам Гатчины и на стадионе «Спартак», на этот раз бегуны встретились на
стадионе ГИЭФПТ, где их приветствовали заместитель главы районной администрации
Марк Кравчук и председатель районного спорткомитета Сергей Пименов.
Участниками эстафеты
стала 31 команда, по восемь человек в каждой.
Абсолютным победителем
была признана команда Гатчинского лицея № 3 с результатом 4.53,73. Второе место
среди общеобразовательных школ заняла команда Гатчинской гимназии им. К.Д.
Ушинского (5.01,00), бронзу присудили команде Гатчинской школы № 2 (5.09,79).
Среди средних
специальных, профессионально-технических, высших учебных заведений города
Гатчины первое место заняла команда Гатчинского педагогического колледжа им.
К.Д. Ушинского (5.07,20), на втором месте – ГИЭФПТ (5.24,45), третье место заняла
команда Технического факультета ГИЭФПТ (5.25,73).
Лучшими среди спортивных
клубов, сборных команд стал СК «Феникс» (4.56,18), на втором месте –
«Гатчинские пробежки» (4.59,79), на третьем месте – СК «Сокол» (5.11,11).
В рамках Спартакиады
трудовых коллективов города Гатчины в первом дивизионе лучший результат
показали участники команды «218 АРЗ» (5.15,61). Второе место заняла команда
ПИЯФ НИЦ Курчатовский (5.27,65), на третьем месте – команда Районной ДЮСШ
(5.39,47). Во втором дивизионе первое место заняла команда Гатчинского
городского спортивно-досугового центра (5.25,26), серебро присудили команде
«Образовательные решения» (5.26,29), на третьем месте – МЧС России (5.29,01).
В этот день организаторы
и участники эстафеты поздравили преподавателя, отличника физической культуры и
спорта РФ, почетного работника среднего профессионального образования Вениамина
Соловьева с 75-летием. В его трудовой книжке только одна запись, сделанная 51
год назад, – Гатчинский педагогический колледж им К. Д. Ушинского. Вениамина
Васильевича поблагодарили за вклад в развитие спорта на территории Гатчины и
Гатчинского района и пожелали крепкого здоровья.
Фото Albina Hallakas