Где отключат свет 16 сентября?

Где отключат свет 16 сентября?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 16 сентября в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     15 Sep 2021

16.09.2021 с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

СНТ "Урожай-2".      

 

16.09.2021 с 10:00 до 16:00

Новосветское СП:    

д. Пустошка.     

 

16.09.2021 с 10:00 до 16:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, частично.   

 

16.09.2021 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Фьюнатово.

 

16.09.2021 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Горная.   

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