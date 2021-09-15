Где отключат свет 16 сентября?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 16 сентября в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики :
ЖКХ
15 Sep 2021
16.09.2021
с 09:00 до 18:00
Сусанинское
СП:
СНТ
"Урожай-2".
16.09.2021
с 10:00 до 16:00
Новосветское
СП:
д.
Пустошка.
16.09.2021
с 10:00 до 16:00
Войсковицкое
СП:
п.
Войсковицы, частично.
16.09.2021
с 10:00 до 17:00
Сяськелевское
СП:
д.
Фьюнатово.
16.09.2021
с 09:00 до 17:00
Елизаветинское
СП:
п.
Елизаветино, ул. Горная.
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