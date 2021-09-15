«Культурный квест» по Гатчинскому району

В программе автомобильного «Культурного квеста» было семь «станций» с достопримечательностями Гатчинского района и культурно-развлекательная программа. Участники квеста посетили усадьбу Демидовых в Тайцах, Приоратский парк, музей города Гатчины, музей-усадьбу «Рождествено», а также поучаствовали в разработанных волонтерами экскурсионных программах, рассказывающих о достопримечательностях Гатчины.

В интеллектуальном состязании принимали участие жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, причем целыми семьями. Всего было зарегистрировано 15 команд. Участникам предстояло выполнить множество непростых заданий и погрузиться в историю живописных мест Гатчины и района. Дети и взрослые с большим увлечением и азартом следовали по маршруту, решали загадки и радовались найденным ответам.

Так, например, в парке Демидовых нужно было отыскать погреб, гранитный пьедестал Солнечных часов, найти место, изображенное на картине, и в итоге отгадать девиз династии Демидовых. В Приоратском парке волонтеры исследовали берега Черного озера, искали краснокнижную птицу - красношейную поганку, смогли узнать легенду про Филькино озеро и многое другое.

По итогам тройка команд-победителей получила призы и памятные сувениры.

В Гатчинском районе непосредственными организаторами «Культурного квеста» стали волонтеры культуры Гатчинского Дворца молодежи совместно с сотрудниками «Паркового агентства» и музея-усадьбы «Рождествено». Участники программы от души благодарили их за возможность провести время с семьей, интересно и познавательно.

Отметим, что проект «Культурный квест», направленный на развитие культурного потенциала, формирование патриотизма и чувств сопричастности к истории своей Родины у молодежи в формате авторских экскурсионных маршрутов, уже достаточно популярен. В Санкт-Петербурге он проводится с 2015 года и насчитывает более четырех тысяч участников. В 2019 году «Культурный квест» стал флагманским проектом общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров и по оценке министерства культуры Российской Федерации признан лучшим в номинации «Взаимодействие с культурными учреждениями города». В этом году движение «Волонтеры культуры» стало победителем в конкурсе Российского фонда культуры и получило грантовую поддержку, что позволило расширить поле деятельности. Сейчас проект «Культурный квест» успешно реализуется в четырех регионах России, в том числе в Ленинградской области.



