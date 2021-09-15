«Культурный квест» по Гатчинскому району

В программе
автомобильного «Культурного квеста» было семь «станций» с
достопримечательностями Гатчинского района и культурно-развлекательная
программа. Участники квеста посетили усадьбу Демидовых в Тайцах, Приоратский
парк, музей города Гатчины, музей-усадьбу «Рождествено», а также поучаствовали
в разработанных волонтерами экскурсионных программах, рассказывающих о
достопримечательностях Гатчины.
В интеллектуальном состязании принимали
участие жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, причем целыми семьями.
Всего было зарегистрировано 15 команд. Участникам предстояло выполнить
множество непростых заданий и погрузиться в историю живописных мест Гатчины и
района. Дети и взрослые с большим увлечением и азартом следовали по маршруту,
решали загадки и радовались найденным ответам.
Так, например, в парке
Демидовых нужно было отыскать погреб, гранитный пьедестал Солнечных часов,
найти место, изображенное на картине, и в итоге отгадать девиз династии
Демидовых. В Приоратском парке волонтеры исследовали берега Черного озера,
искали краснокнижную птицу - красношейную поганку, смогли узнать легенду про
Филькино озеро и многое другое.
По итогам тройка
команд-победителей получила призы и памятные сувениры.
В Гатчинском районе
непосредственными организаторами «Культурного квеста» стали волонтеры культуры
Гатчинского Дворца молодежи совместно с сотрудниками «Паркового агентства» и
музея-усадьбы «Рождествено». Участники программы от души благодарили их за
возможность провести время с семьей, интересно и познавательно.
Отметим, что проект
«Культурный квест», направленный на развитие культурного потенциала,
формирование патриотизма и чувств сопричастности к истории своей Родины у
молодежи в формате авторских экскурсионных маршрутов, уже достаточно популярен.
В Санкт-Петербурге он проводится с 2015 года и насчитывает более четырех тысяч
участников. В 2019 году «Культурный квест» стал флагманским проектом
общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров и
по оценке министерства культуры Российской Федерации признан лучшим в номинации
«Взаимодействие с культурными учреждениями города». В этом году движение
«Волонтеры культуры» стало победителем в конкурсе Российского фонда культуры и
получило грантовую поддержку, что позволило расширить поле деятельности. Сейчас
проект «Культурный квест» успешно реализуется в четырех регионах России, в том
числе в Ленинградской области.