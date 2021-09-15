Область выбрала лучших водителей автобусов

В конкурсе приняли
участие 38 человек из 13 транспортных предприятий Ленинградской области. Испытания
проводились среди водителей двух категорий: автобусов большого и среднего
класса.
«Мы выбрали лучших
водителей на конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов
Ленинградской области. Проведение таких конкурсов повышает квалификацию водителей,
а значит ― надежность, безопасность и качество оказания транспортных услуг», ―
прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области
по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
В конкурсе в командном
зачёте в категории автобусов большого класса победила команда ООО АТП «Барс 2»,
в категории среднего класса ― команда АО «Кингисеппский Автобусный Парк». В
личном зачёте в категории большого класса наибольшее количество баллов по
итогам двух этапов набрал Андрей Гороховский, представитель команды ООО
«Вест-Сервис», в категории среднего класса ― Алексей Белкин, представитель
команды ИП Крылов.
«Поздравляем победителей
конкурса! Будем болеть за вас на федеральном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», который пройдёт в
Санкт-Петербурге 21-23 сентября», ― обратился к победителям председатель
комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк и обратил
внимание на ответственность, которая ежедневно лежит на плечах водителей
автобуса.