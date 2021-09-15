Область выбрала лучших водителей автобусов

В конкурсе приняли участие 38 человек из 13 транспортных предприятий Ленинградской области. Испытания проводились среди водителей двух категорий: автобусов большого и среднего класса.

«Мы выбрали лучших водителей на конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов Ленинградской области. Проведение таких конкурсов повышает квалификацию водителей, а значит ― надежность, безопасность и качество оказания транспортных услуг», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

В конкурсе в командном зачёте в категории автобусов большого класса победила команда ООО АТП «Барс 2», в категории среднего класса ― команда АО «Кингисеппский Автобусный Парк». В личном зачёте в категории большого класса наибольшее количество баллов по итогам двух этапов набрал Андрей Гороховский, представитель команды ООО «Вест-Сервис», в категории среднего класса ― Алексей Белкин, представитель команды ИП Крылов.

«Поздравляем победителей конкурса! Будем болеть за вас на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», который пройдёт в Санкт-Петербурге 21-23 сентября», ― обратился к победителям председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк и обратил внимание на ответственность, которая ежедневно лежит на плечах водителей автобуса.