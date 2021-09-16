Андрей Бурлаков – лауреат конкурса

Обладателями награды стали лучшие авторы 47-го региона. Среди них – известный гатчинский краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. Он признан лауреатом второй премии за книгу «Гатчинский район в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1944 гг.»

Первое место занял Владимир Анатольевич Васильев за книгу «Паша – река Великая, Паша – район прифронтовой».

Лауреатов конкурса поздравил зампред правительства Ленобласти, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Напомним, что премия имени маршала Советского Союза Кирилла Мерецкова вручается за создание литературных произведений, имеющих важное общественное значение, посвященных героизму и мужеству защитников Ленинграда и вносящих существенный вклад в патриотическое воспитание россиян.