Домашняя лиана для Саши Юдина

Об этой лиане Саша мечтал
давно — разрастаясь, она выпускает яркие, ароматные соцветия. Саша Юдин вообще
любит все живое, и это очень хорошо проявляется в его работе в фермерском
животноводческом хозяйстве «Муслим» в Малом Верево. Там Саше доверяют самое
ценное — малышей. И он очень ответственно относится к своей работе — даже
поменял дни своих выходных, чтобы его телята не оставались долго без присмотра.
История круглого сироты
Саши Юдина — одна из немногих такого рода, окончившихся благополучно.
Напомним, Александр Юдин
родился в 1989 году в Выборге, жил в разных детских домах и специализированных
учреждениях. При выходе из детского дома ему должны были предоставить
собственное жилье, согласно федеральному закону. Однако ему никто вовремя не
рассказал о гарантиях государства.
В 2012 году Сашу Юдина
определили в ПНИ города Гатчины. Он был готов жить самостоятельно и продолжал
мечтать о собственной квартире, но когда узнал о своих правах, было уже поздно
– срок давности подачи заявления истек. Саша обратился за помощью в Гатчинский
фонд многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом». Его
интересы стали отстаивать руководитель фонда Лариса Калинина и уполномоченный
по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. И только через суд
удалось отстоять право Саши на собственную квартиру. 21 мая 2020 года
Александру Юдину выдали ключи и документы на квартиру, и уже в июне он въехал в
свой новый дом.
Профессия у Саши на
момент начала самостоятельной жизни уже была - специальность кухонного рабочего
он получил в областном Мультицентре социальной и трудовой реабилитации. Кстати,
благотворительный фонд «Место под солнцем», которым руководит Ирина Дрозденко,
продолжал поддерживать Сашу и дальше, выделив ему деньги на аренду квартиры до
получения собственного жилья...
- Какой ты молодец! -
похвалила Сашу Лариса Павловна, пройдясь по небольшой, но очень уютной квартире
своего подопечного. - Как у тебя тут хорошо, какая чистота, какой порядок!
И уже обращаясь ко мне,
добавляет:
- Редко такое увидишь.
Саша вообще очень ответственный человек. Еще когда он жил в интернате, всегда
помогал маленьким детям с инвалидностью, кормил их, одевал, всячески опекал.
Именно мамы этих детей помогли начать эту историю с восстановлением его прав
как сироты... Саша - целеустремленный человек, он постоянно чему-то учится.
Саша Юдин действительно
не может сидеть без дела. Он занимается рукоделием – вышивает и рисует.
Благодаря тренировкам под руководством президента Федерации бадминтона Ленинградской
области Владимира Русских, Саша стал двукратным чемпионом Всероссийской
спартакиады Специальной олимпиады по летним видам спорта. А теперь еще и на
работу устроился — животноводом, и работа эта ему очень нравится. И
работодатели его хвалят за ответственность и добросовестность...