Домашняя лиана для Саши Юдина

Об этой лиане Саша мечтал давно — разрастаясь, она выпускает яркие, ароматные соцветия. Саша Юдин вообще любит все живое, и это очень хорошо проявляется в его работе в фермерском животноводческом хозяйстве «Муслим» в Малом Верево. Там Саше доверяют самое ценное — малышей. И он очень ответственно относится к своей работе — даже поменял дни своих выходных, чтобы его телята не оставались долго без присмотра.

История круглого сироты Саши Юдина — одна из немногих такого рода, окончившихся благополучно.

Напомним, Александр Юдин родился в 1989 году в Выборге, жил в разных детских домах и специализированных учреждениях. При выходе из детского дома ему должны были предоставить собственное жилье, согласно федеральному закону. Однако ему никто вовремя не рассказал о гарантиях государства.

В 2012 году Сашу Юдина определили в ПНИ города Гатчины. Он был готов жить самостоятельно и продолжал мечтать о собственной квартире, но когда узнал о своих правах, было уже поздно – срок давности подачи заявления истек. Саша обратился за помощью в Гатчинский фонд многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом». Его интересы стали отстаивать руководитель фонда Лариса Калинина и уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. И только через суд удалось отстоять право Саши на собственную квартиру. 21 мая 2020 года Александру Юдину выдали ключи и документы на квартиру, и уже в июне он въехал в свой новый дом.

Профессия у Саши на момент начала самостоятельной жизни уже была - специальность кухонного рабочего он получил в областном Мультицентре социальной и трудовой реабилитации. Кстати, благотворительный фонд «Место под солнцем», которым руководит Ирина Дрозденко, продолжал поддерживать Сашу и дальше, выделив ему деньги на аренду квартиры до получения собственного жилья...

- Какой ты молодец! - похвалила Сашу Лариса Павловна, пройдясь по небольшой, но очень уютной квартире своего подопечного. - Как у тебя тут хорошо, какая чистота, какой порядок!

И уже обращаясь ко мне, добавляет:

- Редко такое увидишь. Саша вообще очень ответственный человек. Еще когда он жил в интернате, всегда помогал маленьким детям с инвалидностью, кормил их, одевал, всячески опекал. Именно мамы этих детей помогли начать эту историю с восстановлением его прав как сироты... Саша - целеустремленный человек, он постоянно чему-то учится.

Саша Юдин действительно не может сидеть без дела. Он занимается рукоделием – вышивает и рисует. Благодаря тренировкам под руководством президента Федерации бадминтона Ленинградской области Владимира Русских, Саша стал двукратным чемпионом Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по летним видам спорта. А теперь еще и на работу устроился — животноводом, и работа эта ему очень нравится. И работодатели его хвалят за ответственность и добросовестность...



