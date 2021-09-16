Гран-при фестиваля «Лукоморье» – у квилт-студии «Гатчина»

VII Фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» проходил в Гатчине с 11 по 13 сентября на четырех конкурсных площадках. Участие в конкурсе приняли 148 работ (8 квилт-клубов и 52 мастера). Также в рамках фестиваля открылись 19 выставок, на которых представили плоды своего творчества десятки мастериц из разных городов России.

Работы конкурсантов оценивало высокопрофессиональное жюри, в которое вошли профессиональные художники и искусствоведы по текстилю - профессор Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной академии (СПбГХПА) им. А.Л. Штиглица, член Союза художников России Анна Фатеева, профессор СПбГХПА, член Союза художников России Любовь Хоманько, мастер лоскутного шитья, член Союза художников России, член Международной ассоциации искусствоведения Александра Якуничева. Председатель жюри - мастер лоскутного шитья, член Союза художников России Наталья Меренцева.

Торжественное закрытие фестиваля «Лукоморье» состоялось в зрительном зале гатчинского Центра творчества юных 13 сентября. Первыми участников фестиваля приветствовал гатчинский Театр костюма «Катюша» со своей новой коллекцией. Со словами благодарности к мастерицам обратились руководитель и режиссер-постановщик театра «Катюша», заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Иванова и художник-модельер Юлия Преснякова.

- Мы выражаем вам огромное уважение за все, что вы делаете, - сказала Людмила Иванова. - Я думаю, Бог вам послал такое чудо. Я преклоняюсь перед вами душевно, сердечно, интеллектуально...

Основатель и бессменный руководитель фестиваля «Лукоморье», член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, руководитель квилт-студии «Гатчина» Наталья Косьянковская вручила дипломы и красочные каталоги фестиваля всем его участникам.

Призами зрительских симпатий были награждены Татьяна Раева (Печерск, Свердловская обл.), клуб «Лоскутные забавы» (Санкт-Петербург), Александра Соколова (п. Карташевская, квилт-клуб «Сударушки»). Также Александра Соколова получила специальный приз от квилт-студии «Гатчина» за одеяло «В окнах свет».

Лауреатами фестивального конкурса стали десять мастеров. Среди них и гатчинская рукодельница Татьяна Логвинова.

Призовые места на этот раз распределились по двум номинациям.

В новой для фестиваля номинации «Русское одеяло» первое место было присуждено Галине Кардавицыной (Москва), второе место — Нине Забелиной (Санкт-Петербург), третье место - Татьяне Шадриной (Санкт-Петербург).

В конкурсе «Здесь Родины моей живой родник» первое место заняла Юлия Волкова (Москва). Второе место — у Любови Калининой (Санкт-Петербург), третье место — у Евгении Бочиной (Гатчина).

Гран-при VII Фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье» был присужден квилт-студии «Гатчина» за арт-проект «Истоки».

Как рассказала руководитель студии Наталья Косьянковская, этот проект родился год назад. Он основан на русских национальных орнаментах. Одна из его особенностей — включение в общее полотно вышивки на русских полотенцах конца XIX - начала XX века.

- Переработав эти старинные изделия в ярком современном ключе, мы, по сути, дали им новую жизнь, - говорит Наталья Юрьевна. - Любая традиция должна развиваться, иначе она погибнет, просто засохнет. Она должна идти в ногу со временем, но при этом сохранять самое главное — свой корень, свои истоки.

Лауреат фестиваля Светлана Мазанкова (село Спасское, Нижегородская обл.) участвует в гатчинском фестивале лоскутного шитья впервые. В Гатчину она привезла две замечательные работы «Птица-Русь» и «Яблочный Спас». Мастерица занимается лоскутным шитьем три года, но перед этим очень долго изучала русскую народную культуру, в том числе и с детьми, как педагог начальных классов школы. Она отметила профессиональную работу жюри, которое давало подробные оценки каждой конкурсной работе.

- Такой замечательный мастер-класс, который я получила здесь, я бы не получила нигде, - говорит Светлана Николаевна. - Когда жюри оценивало работы, я услышала очень корректные, очень профессиональные ответы на все вопросы, которые у меня были. Услышать это очень важно. И я счастлива, что все, что я хотела передать, прочиталось. Я бескрайне благодарна тем людям, которые такими громадными усилиями и с таким энтузиазмом сохраняют нашу народную культуру - хотя бы то, что от нее осталось.

- Жюри отметило, что общий уровень фестиваля очень вырос за годы его истории, - говорит Наталья Косьянковская. - Членам жюри очень понравилось, что мы поддержали тему русского народного одеяла, потому что сейчас на фестивалях лоскутного шитья представлен в основном евро-квилт. Хорошо, что наш фестиваль совпал с городскими праздниками в честь 225-летия Гатчины. Многие гатчинцы и гости города смогли увидеть замечательные работы наших мастеров, включая конкурсные, и поучаствовать в зрительском голосовании.

Персональные выставки мастеров лоскутного шитья будут радовать посетителей до 30 сентября. Также в музее города Гатчины работает выставка квилт-студии «Гатчина», где можно познакомиться с получившим гран-при фестиваля творческим проектом квилт-студии «Гатчина» «Истоки».



