Спасти жизнь – это просто

Трансплантация костного мозга (ТКМ) используется при лечении онкологических заболеваний и ряда наследственных дефектов крови, когда никакие протоколы медикаментозного лечения, химиотерапии и лучевой терапии не помогают.

Российский фонд помощи (Русфонд) подключился к работе с регистрами доноров костного мозга в 2011 году, а в 2018 году создал свой Национальный регистр доноров костного мозга, назвав его именем Васи Перевощикова из города Глазова Удмуртской республики, который умер от лейкоза. У мальчика был редкий фенотип, среди родственников найти донора не удалось, на тот момент российский банк доноров был слишком мал, а времени на то, чтобы привезти стволовые клетки из-за рубежа, уже не было. Помимо регистра Русфонд открыл на базе Казанского федерального университета первую в стране NGS-лабораторию для типирования потенциальных доноров.

К сожалению, в России пока еще слишком мало доноров в соответствующих регистрах – чуть более 160 тысяч человек. Для сравнения: в Германии, население которой в разы меньше нашей страны, насчитывается порядка 10 млн доноров, в США – более 13 млн доноров, в Польше – около 2 млн доноров.

За четыре года существования Национальный регистр доноров костного мозга пополнился 52 тысячами человек, которые сдали свой биоматериал и могут стать потенциальными донорами для больного лейкозом. Из них за четыре года 38 человек уже спасли чью-то жизнь.

Так мало совпадений обусловлено тем, что донор и реципиент должны быть генетическими близнецами, в том числе по этническому признаку, пусть и с разной группой крови и резус-фактором. Учитывая многонациональность нашей страны и большое количество смешанных браков, найти своего генетического близнеца не так-то просто. Так, русский никогда не станет донором для грузина и так далее. Но интересный факт: чаще всего у русских происходят совпадения с немцами и поляками. Не менее интересный факт: после пересадки костного мозга у реципиента изменится группа крови и резус-фактор. Они станут такими же, как у донора.

- Зачастую люди боятся вступать в подобные регистры, так как костный мозг ассоциируется у всех с позвоночником, хотя там находится спинной мозг, - рассказала директор фонда «Центр развития донорства костного мозга» Любовь Белозерова в ходе акции «Спаси жизнь».

Любовь Белозерова приехала в Гатчину после встречи реципиента Ларисы из Твери и ее донора кроветворных клеток Натальи из Благовещенска. Это была первая встреча донора из Национального регистра, которая стала возможной спустя два года после трансплантации.

- Такие встречи подтверждают, что мы делаем свою работу не зря. По статистике шанс генетическим близнецам найти друг друга один к 10 тысячам. Не более 1 % людей, состоящих в регистре, когда-то станут реальными донорами. Но вступать в регистр нужно обязательно, так как сегодня для 30 % жителей нашей страны невозможно найти донора ни в одном регистре мира, - пояснила Любовь Белозерова.

Кстати, сама она уже стала донором костного мозга. Сдав свой биоматериал в регистр в 2011 году, уже через два года она смогла спасти жизнь мужчине, который оказался ее генетическим близнецом. Они не встречались друг с другом, но сегодня он здоров.

- Я рада, что у него все в порядке, - добавила она.

Вступить в регистр костного мозга можно с 18 до 45 лет, при этом биоматериал хранится до достижения донором 55 лет. Биоматериал можно сдать двумя способами: взять буккальный эпителий (мазок ватной палочкой из полости рта) или сдать 4,5 мл крови. В лаборатории по биоматериалу расшифровывают фенотип человека – первые пять белков на поверхности ДНК, которые отвечают за тканевую совместимость. Они хранятся в базе данных в зашифрованном виде (цифры и буквы).

Если они совпадают с реципиентом и донор еще не передумал, то он проходит полное медицинское обследование, чтобы убедиться в том, что он здоров и донация ему никак не повредит. После еще одного подтверждающего типирования происходит донация, которая также делается двумя способами.

Первый – самый быстрый. Под общим наркозом, который длится около 40 минут, у донора берут костный мозг через прокол подвздошной кости. Второй способ предполагает забор крови на протяжении 4-5 часов, перед которым на протяжении нескольких дней донор принимает определенный медицинский препарат, увеличивающий рост гемопоэтических стволовых клеток костного мозга. В обоих случаях у донора забирают не более 3 % от всего костного мозга. Эта потеря для организма незаметна и полностью восстанавливается за две-четыре недели. Это даже быстрее, чем после донации на станции переливания крови.

Для донора все эти манипуляции – бесплатные, саму операцию оплачивает государство. Это самая дорогая квота в России стоимостью около 3,2 млн рублей. Затраты на транспортировку донора, его проживание в Санкт-Петербурге или Москве, медицинское обследование и другие расходы должен оплатить реципиент. В общей сложности они оцениваются в 450 тысяч рублей. Но, по словам Любови Белозеровой, при обращении в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, эти расходы берет на себя Русфонд, который выделил на эти цели уже более 1 млрд рублей.

Любовь Белозерова также рассказала, что сегодня Национальный регистр доноров костного мозга начинает подключаться к иностранным регистрам для синхронизации данных и продолжает привлекать доноров для включения в регистр в России. До пандемии ежегодно банк доноров пополнялся порядка 20 тысячами новых доноров, в пандемию эта цифра сократилась вдвое. В этом году рекрутинг доноров возвращается к старым показателям.

Не менее важная задача – увеличивать количество клиник, где можно проводить трансплантацию. Из-за нехватки мест пациентам порой приходится обращаться за лечением в зарубежные клиники, где стоимость лечения бывает неподъемной.

В Гатчине донорами костного мозга в день проведения акции «Спаси жизнь» изъявили желание стать сотрудники Сусаниского культурно-досугового центра, участники движения «Волонтеры Победы», корреспонденты газеты «Гатчинская правда», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, а также сотрудники Гатчинского местного отделения партии «Единая Россия» и Штаба общественной поддержки партии, где и проходила акция.

После небольшого инструктажа у участников взяли мазки и упаковали их в специальный конверт с уникальным кодом, который также был поставлен на анкете. Далее биоматериал отправится в лабораторию.

Также в рамках акции Любовь Белозерова подписала соглашение о сотрудничестве с официальным представителем Штаба общественной поддержки партии в Ленинградской области Юрием Трусовым.

Если вы думаете, стоит ли быть донором костного мозга, то вот вам цифры для размышления: каждые 20 минут в России кто-то заболевает раком крови, и пусть не всем показана трансплантация, но 5-7 тысяч россиян, из которых 1,5 тысячи детей, сегодня в ней очень нуждаются.

Кстати, сдать свой биоматериал вы можете самостоятельно. Для этого на сайте Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (https://rdkm.rusfond.ru/) нужно оставить заявку. Через некоторое время заказным письмом вы получите конверт с анкетой, набором для взятия буккального эпителия и инструкцией с дальнейшими действиями.





Фото Екатерины Дзюбы