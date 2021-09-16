Спасти жизнь – это просто

Трансплантация костного
мозга (ТКМ) используется при лечении онкологических заболеваний и ряда
наследственных дефектов крови, когда никакие протоколы медикаментозного
лечения, химиотерапии и лучевой терапии не помогают.
Российский фонд помощи
(Русфонд) подключился к работе с регистрами доноров костного мозга в 2011 году,
а в 2018 году создал свой Национальный регистр доноров костного мозга, назвав
его именем Васи Перевощикова из города Глазова Удмуртской республики, который
умер от лейкоза. У мальчика был редкий фенотип, среди родственников найти
донора не удалось, на тот момент российский банк доноров был слишком мал, а времени
на то, чтобы привезти стволовые клетки из-за рубежа, уже не было. Помимо
регистра Русфонд открыл на базе Казанского федерального университета первую в
стране NGS-лабораторию для типирования потенциальных доноров.
К сожалению, в России
пока еще слишком мало доноров в соответствующих регистрах – чуть более 160
тысяч человек. Для сравнения: в Германии, население которой в разы меньше нашей
страны, насчитывается порядка 10 млн доноров, в США – более 13 млн доноров, в
Польше – около 2 млн доноров.
За четыре года
существования Национальный регистр доноров костного мозга пополнился 52
тысячами человек, которые сдали свой биоматериал и могут стать потенциальными
донорами для больного лейкозом. Из них за четыре года 38 человек уже спасли
чью-то жизнь.
Так мало совпадений
обусловлено тем, что донор и реципиент должны быть генетическими близнецами, в
том числе по этническому признаку, пусть и с разной группой крови и
резус-фактором. Учитывая многонациональность нашей страны и большое количество
смешанных браков, найти своего генетического близнеца не так-то просто. Так,
русский никогда не станет донором для грузина и так далее. Но интересный факт:
чаще всего у русских происходят совпадения с немцами и поляками. Не менее
интересный факт: после пересадки костного мозга у реципиента изменится группа
крови и резус-фактор. Они станут такими же, как у донора.
- Зачастую люди боятся
вступать в подобные регистры, так как костный мозг ассоциируется у всех с
позвоночником, хотя там находится спинной мозг, - рассказала директор фонда
«Центр развития донорства костного мозга» Любовь Белозерова в ходе акции «Спаси
жизнь».
Любовь Белозерова
приехала в Гатчину после встречи реципиента Ларисы из Твери и ее донора
кроветворных клеток Натальи из Благовещенска. Это была первая встреча донора из
Национального регистра, которая стала возможной спустя два года после
трансплантации.
- Такие встречи
подтверждают, что мы делаем свою работу не зря. По статистике шанс генетическим
близнецам найти друг друга один к 10 тысячам. Не более 1 % людей, состоящих в
регистре, когда-то станут реальными донорами. Но вступать в регистр нужно
обязательно, так как сегодня для 30 % жителей нашей страны невозможно найти
донора ни в одном регистре мира, - пояснила Любовь Белозерова.
Кстати, сама она уже
стала донором костного мозга. Сдав свой биоматериал в регистр в 2011 году, уже
через два года она смогла спасти жизнь мужчине, который оказался ее
генетическим близнецом. Они не встречались друг с другом, но сегодня он здоров.
- Я рада, что у него все
в порядке, - добавила она.
Вступить в регистр
костного мозга можно с 18 до 45 лет, при этом биоматериал хранится до
достижения донором 55 лет. Биоматериал можно сдать двумя способами: взять
буккальный эпителий (мазок ватной палочкой из полости рта) или сдать 4,5 мл крови.
В лаборатории по биоматериалу расшифровывают фенотип человека – первые пять
белков на поверхности ДНК, которые отвечают за тканевую совместимость. Они
хранятся в базе данных в зашифрованном виде (цифры и буквы).
Если они совпадают с
реципиентом и донор еще не передумал, то он проходит полное медицинское
обследование, чтобы убедиться в том, что он здоров и донация ему никак не
повредит. После еще одного подтверждающего типирования происходит донация,
которая также делается двумя способами.
Первый – самый быстрый.
Под общим наркозом, который длится около 40 минут, у донора берут костный мозг
через прокол подвздошной кости. Второй способ предполагает забор крови на
протяжении 4-5 часов, перед которым на протяжении нескольких дней донор
принимает определенный медицинский препарат, увеличивающий рост гемопоэтических
стволовых клеток костного мозга. В обоих случаях у донора забирают не более 3 %
от всего костного мозга. Эта потеря для организма незаметна и полностью
восстанавливается за две-четыре недели. Это даже быстрее, чем после донации на
станции переливания крови.
Для донора все эти
манипуляции – бесплатные, саму операцию оплачивает государство. Это самая
дорогая квота в России стоимостью около 3,2 млн рублей. Затраты на
транспортировку донора, его проживание в Санкт-Петербурге или Москве,
медицинское обследование и другие расходы должен оплатить реципиент. В общей
сложности они оцениваются в 450 тысяч рублей. Но, по словам Любови Белозеровой,
при обращении в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи
Перевощикова, эти расходы берет на себя Русфонд, который выделил на эти цели
уже более 1 млрд рублей.
Любовь Белозерова также
рассказала, что сегодня Национальный регистр доноров костного мозга начинает
подключаться к иностранным регистрам для синхронизации данных и продолжает
привлекать доноров для включения в регистр в России. До пандемии ежегодно банк
доноров пополнялся порядка 20 тысячами новых доноров, в пандемию эта цифра
сократилась вдвое. В этом году рекрутинг доноров возвращается к старым
показателям.
Не менее важная задача –
увеличивать количество клиник, где можно проводить трансплантацию. Из-за
нехватки мест пациентам порой приходится обращаться за лечением в зарубежные
клиники, где стоимость лечения бывает неподъемной.
В Гатчине донорами
костного мозга в день проведения акции «Спаси жизнь» изъявили желание стать
сотрудники Сусаниского культурно-досугового центра, участники движения
«Волонтеры Победы», корреспонденты газеты «Гатчинская правда», депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, а также
сотрудники Гатчинского местного отделения партии «Единая Россия» и Штаба
общественной поддержки партии, где и проходила акция.
После небольшого
инструктажа у участников взяли мазки и упаковали их в специальный конверт с
уникальным кодом, который также был поставлен на анкете. Далее биоматериал
отправится в лабораторию.
Также в рамках акции
Любовь Белозерова подписала соглашение о сотрудничестве с официальным
представителем Штаба общественной поддержки партии в Ленинградской области
Юрием Трусовым.
Если вы думаете, стоит ли
быть донором костного мозга, то вот вам цифры для размышления: каждые 20 минут
в России кто-то заболевает раком крови, и пусть не всем показана
трансплантация, но 5-7 тысяч россиян, из которых 1,5 тысячи детей, сегодня в
ней очень нуждаются.
Кстати, сдать свой
биоматериал вы можете самостоятельно. Для этого на сайте Национального регистра
доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (https://rdkm.rusfond.ru/) нужно
оставить заявку. Через некоторое время заказным письмом вы получите конверт с
анкетой, набором для взятия буккального эпителия и инструкцией с дальнейшими
действиями.
Фото Екатерины Дзюбы