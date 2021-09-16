«Ветеранское подворье - 2021»

В этом году финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» проходил 15 сентября в Подпорожье. На выставку достижений ветеранских подсобных и дачных хозяйств съехались делегации из всех муниципальных районов Ленинградской области.

С яркой презентацией урожая 2021 года выступили ветераны Гатчинского района во главе с председателем Совета ветеранов Людмилой Голубевой.

В торжественном открытии праздника, знакомстве с выставкой и награждении победителей приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и Марина Левченко, заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и председатель региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник.

Спикер областного парламента Сергей Бебенин особо отметил «молодой блеск» в глазах ветеранов, которые с гордостью представляли продукцию, выращенную собственными руками на своих участках.

- Уверен, мы будем и дальше встречаться в разных уголках Ленинградской области, показывать свои достижения, радуясь нашей общности и дружбе, - сказал Сергей Михайлович.

На подпорожской земле финал смотра-конкурса проводился впервые. Чтобы, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть, каждый из районов выставил стенд с продуктами собственного производства.

Проведению областного финала смотра-конкурса предшествовали районные конкурсы «Ветеранское подворье», в ходе которых были определены победители в восьми номинациях. Есть среди них и гатчинцы: в номинации «Лучшее ветеранское подворье» - Владимир Катрош, в номинации «Лучший пчеловод» - Александр Васильев, в номинации «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок» - Борис Калинёнок.

В следующем году эстафету проведения областного финала «Ветеранского подворья» примет Тосненский район.