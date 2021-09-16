«Ветеранское подворье - 2021»

В
этом году финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» проходил 15
сентября в Подпорожье. На выставку достижений ветеранских подсобных и дачных
хозяйств съехались делегации из всех муниципальных районов Ленинградской
области.
С
яркой презентацией урожая 2021 года выступили ветераны Гатчинского района во
главе с председателем Совета ветеранов Людмилой Голубевой.
В
торжественном открытии праздника, знакомстве с выставкой и награждении
победителей приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин и Марина Левченко, заместитель председателя правительства
Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей
Харлашкин и председатель региональной общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник.
Спикер
областного парламента Сергей Бебенин особо отметил «молодой блеск» в глазах
ветеранов, которые с гордостью представляли продукцию, выращенную собственными
руками на своих участках.
- Уверен,
мы будем и дальше встречаться в разных уголках Ленинградской области,
показывать свои достижения, радуясь нашей общности и дружбе, - сказал Сергей
Михайлович.
На
подпорожской земле финал смотра-конкурса проводился впервые. Чтобы, как
говорится, и себя показать, и на других посмотреть, каждый из районов выставил
стенд с продуктами собственного производства.
Проведению
областного финала смотра-конкурса предшествовали районные конкурсы «Ветеранское
подворье», в ходе которых были определены победители в восьми номинациях. Есть
среди них и гатчинцы: в номинации «Лучшее ветеранское подворье» - Владимир
Катрош, в номинации «Лучший пчеловод» - Александр Васильев, в номинации «Самый
благоустроенный дачный (садовый) участок» - Борис Калинёнок.
В
следующем году эстафету проведения областного финала «Ветеранского подворья» примет
Тосненский район.