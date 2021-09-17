Гатчинские студенты – среди победителей областного фестиваля ГТО

Ребята преодолели дистанцию в 10 км и сразились на полосе препятствий. После прохождения мастер-классов все команды успешно выполнили нормативы по проверке туристических навыков: вязке узлов, навыков ориентирования и укладка рюкзаков.

Также отдельно был проведён конкурс капитанов, в котором победу одержал Алексей Бахаев из Сосновоборского политехнического колледжа.

В командном первенстве победу одержала команда Сосновоборского политехнического колледжа, второго места удостоились студенты Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, третье место досталось команде Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского - 1.

Напомним, фестиваль организован Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области, совместно с региональным оператором комплекса ГТО — государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» и «Ассоциацией спортивного туризма Ленинградской области».

Фестиваль прошёл в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».