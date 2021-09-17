Гатчинские студенты – среди победителей областного фестиваля ГТО

Ребята преодолели дистанцию в 10 км и сразились на полосе препятствий. После прохождения мастер-классов все команды успешно выполнили нормативы по проверке туристических навыков: вязке узлов, навыков ориентирования и укладка рюкзаков.
Также отдельно был проведён конкурс
капитанов, в котором победу одержал Алексей Бахаев из Сосновоборского
политехнического колледжа.
В командном первенстве победу одержала
команда Сосновоборского политехнического колледжа, второго места удостоились
студенты Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, третье место досталось
команде Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского - 1.
Напомним, фестиваль организован Комитетом
по физической культуре и спорту Ленинградской области, совместно с региональным
оператором комплекса ГТО — государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» и «Ассоциацией
спортивного туризма Ленинградской области».
Фестиваль прошёл в рамках проекта «Спорт —
норма жизни» нацпроекта «Демография».