Гатчинские студенты – среди победителей областного фестиваля ГТО

Гатчинские студенты – среди победителей областного фестиваля ГТО

Третий областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в этом году проходил на территории Румболовского парка во Всеволожске. Несмотря на холодную погоду, участниками фестиваля стали 14 команд из 11 учебных заведений среднего профессионального образования Ленинградской области.

Рубрики : Спорт     17 Sep 2021

Ребята преодолели дистанцию в 10 км и сразились на полосе препятствий. После прохождения мастер-классов все команды успешно выполнили нормативы по проверке туристических навыков: вязке узлов, навыков ориентирования и укладка рюкзаков.

Также отдельно был проведён конкурс капитанов, в котором победу одержал Алексей Бахаев из Сосновоборского политехнического колледжа.

В командном первенстве победу одержала команда Сосновоборского политехнического колледжа, второго места удостоились студенты Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, третье место досталось команде Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского - 1.

Напомним, фестиваль организован Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области, совместно с региональным оператором комплекса ГТО — государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» и «Ассоциацией спортивного туризма Ленинградской области».

Фестиваль прошёл в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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