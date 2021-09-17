Императоры — покровители искусства в Гатчине

Это
очередная встреча в рамках культурно-просветительского проекта «Двенадцать. Из
Гатчины в Россию — с любовью», который реализует центр «Загвоздка» при
поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.
Как
отметила Айсулу Шукурова, роль покровителей и собирателей искусства всегда была
свойственна русским императорам. С другой стороны, живописные коллекции, собранные
императорами и членами их семей именно в Гатчинском дворце, внесли бесценный
вклад в развитие искусства и музейной культуры всей России.
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На мой взгляд, живопись - такое искусство, которое дает возможность правителю
как человеку проявить качества своей личности, - считает Айсулу Эркиновна. - С
одной стороны, живопись в силу своего характера выступает как часть
декоративного убранства жилого помещения, предназначенного для каких-то пышных
церемоний. С другой стороны, картины украшали самые интимные жилые покои, и
через них можно было проследить и личностные качества, и пристрастия их
владельцев.
Павел
I
Интересно,
что отец Павла Петровича, Петр III, был первым
императором России, который собрал собственную коллекцию живописи, обнаружив тонкий
вкус к искусству. Для Екатерины II собирательство было вопросом политическим: для нее
было важно выставить Петербург как столицу просвещенной монархии. Именно при
Екатерине начались покупки крупных европейских коллекций.
Павел
Петрович ценил искусство и собирал свою собственную коллекцию живописи.
Помеченные особенным клеймом или сургучной печатью с вензелем картины из
коллекции Павла хранятся сейчас в Гатчинском и Павловском дворцах, в Эрмитаже.
При
Павле I изменилась
структура большого императорского собрания произведений искусства
(Императорский Эрмитаж). Была введена должность директора Императорского
Эрмитажа, появились хранители, которые отвечали за сохранность и изучение
коллекций.
В
личных комнатах Павла I в Гатчинском дворце было очень много картин — настоящий
путеводитель по его внутреннему миру. К примеру, у него была портретная
коллекция, включая несколько портретов Петра I и Петра III (и ни
одного портрета матери) — это, видимо, подчеркивало уверенность Павла Петровича
именно в принадлежности к роду Петрову.
После
трагической гибели императора его супруга, вдовствующая императрица Мария
Федоровна распорядилась оставить в гатчинских покоях Павла все так, как было
при его последнем посещении Гатчины. Его комнаты фактически стали первым
неофициальным семейным музеем Романовых.
Николай
I
Традиция
коллекционирования живописи и особого к ней отношения продолжилась и после
смерти Марии Федоровны, когда Гатчину унаследовал Николай I.
Младших
детей Павла Петровича обучали рисованию. В коллекции Гатчинского дворца
сохранилось порядка пятидесяти их рисунков, включая довольно много работ
Николая Павловича.
Свою
собственную коллекцию Николай I стал собирать еще в молодые годы. Он очень чтил память
своего отца, и много работ в этой коллекции были связаны с именем Павла I.
Гатчинский
дворец при Николае I был преобразован: перестроилось Кухонное каре,
полностью преобразовалось и Арсенальное каре, где располагались апартаменты
императорской семьи. В Арсенальном каре создавались определенные тематические
комплексы музейного характера, связанные, прежде всего, с павловской эпохой.
Именно
Николай I распорядился
открыть Императорский Эрмитаж как публичный музей, следуя новой европейской
традиции. В Петербурге шло строительство Нового Эрмитажа. В 1850-х годах часть коллекций
разместили в Гатчинском дворце, который впоследствии стали называть
«пригородным Эрмитажем». Гатчинское собрание включало в себя работы А.П.
Лосенко, В. Эриксена, Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского, С.С. Щукина, С. Тончи
и других знаменитых живописцев.
Александр
II и
Александр III
Александр
II продолжил
дело своего отца, унаследовав его интерес к историческим портретам и дополняя
прежнюю коллекцию. Его несомненная заслуга в том, что он в шестидесятых годах XIX века заказал художнику-акварелисту Эдуарду Гау
акварельные виды интерьеров Гатчинского дворца. Всего было создано около
шестидесяти таких акварелей, которые послужили источниками и образцами для
восстановления интерьеров во время реставрации Гатчинского дворца в конце XX - начале XXI веков.
В
1881 году в Гатчину состоялся переезд семьи императора Александра III. Именно здесь в полной мере проявился его интерес к
коллекционированию. Александр не только приобретал произведения искусства, но и
создавал собственные экспозиции.
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Полные
видеозаписи творческих встреч в культурном центре «Загвоздка» можно увидеть на
канале центра «Загвоздка» в YouTube.