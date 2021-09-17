Императоры — покровители искусства в Гатчине

Это очередная встреча в рамках культурно-просветительского проекта «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью», который реализует центр «Загвоздка» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.

Как отметила Айсулу Шукурова, роль покровителей и собирателей искусства всегда была свойственна русским императорам. С другой стороны, живописные коллекции, собранные императорами и членами их семей именно в Гатчинском дворце, внесли бесценный вклад в развитие искусства и музейной культуры всей России.

- На мой взгляд, живопись - такое искусство, которое дает возможность правителю как человеку проявить качества своей личности, - считает Айсулу Эркиновна. - С одной стороны, живопись в силу своего характера выступает как часть декоративного убранства жилого помещения, предназначенного для каких-то пышных церемоний. С другой стороны, картины украшали самые интимные жилые покои, и через них можно было проследить и личностные качества, и пристрастия их владельцев.

Павел I

Интересно, что отец Павла Петровича, Петр III, был первым императором России, который собрал собственную коллекцию живописи, обнаружив тонкий вкус к искусству. Для Екатерины II собирательство было вопросом политическим: для нее было важно выставить Петербург как столицу просвещенной монархии. Именно при Екатерине начались покупки крупных европейских коллекций.

Павел Петрович ценил искусство и собирал свою собственную коллекцию живописи. Помеченные особенным клеймом или сургучной печатью с вензелем картины из коллекции Павла хранятся сейчас в Гатчинском и Павловском дворцах, в Эрмитаже.

При Павле I изменилась структура большого императорского собрания произведений искусства (Императорский Эрмитаж). Была введена должность директора Императорского Эрмитажа, появились хранители, которые отвечали за сохранность и изучение коллекций.

В личных комнатах Павла I в Гатчинском дворце было очень много картин — настоящий путеводитель по его внутреннему миру. К примеру, у него была портретная коллекция, включая несколько портретов Петра I и Петра III (и ни одного портрета матери) — это, видимо, подчеркивало уверенность Павла Петровича именно в принадлежности к роду Петрову.

После трагической гибели императора его супруга, вдовствующая императрица Мария Федоровна распорядилась оставить в гатчинских покоях Павла все так, как было при его последнем посещении Гатчины. Его комнаты фактически стали первым неофициальным семейным музеем Романовых.

Николай I

Традиция коллекционирования живописи и особого к ней отношения продолжилась и после смерти Марии Федоровны, когда Гатчину унаследовал Николай I.

Младших детей Павла Петровича обучали рисованию. В коллекции Гатчинского дворца сохранилось порядка пятидесяти их рисунков, включая довольно много работ Николая Павловича.

Свою собственную коллекцию Николай I стал собирать еще в молодые годы. Он очень чтил память своего отца, и много работ в этой коллекции были связаны с именем Павла I.

Гатчинский дворец при Николае I был преобразован: перестроилось Кухонное каре, полностью преобразовалось и Арсенальное каре, где располагались апартаменты императорской семьи. В Арсенальном каре создавались определенные тематические комплексы музейного характера, связанные, прежде всего, с павловской эпохой.

Именно Николай I распорядился открыть Императорский Эрмитаж как публичный музей, следуя новой европейской традиции. В Петербурге шло строительство Нового Эрмитажа. В 1850-х годах часть коллекций разместили в Гатчинском дворце, который впоследствии стали называть «пригородным Эрмитажем». Гатчинское собрание включало в себя работы А.П. Лосенко, В. Эриксена, Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского, С.С. Щукина, С. Тончи и других знаменитых живописцев.

Александр II и Александр III

Александр II продолжил дело своего отца, унаследовав его интерес к историческим портретам и дополняя прежнюю коллекцию. Его несомненная заслуга в том, что он в шестидесятых годах XIX века заказал художнику-акварелисту Эдуарду Гау акварельные виды интерьеров Гатчинского дворца. Всего было создано около шестидесяти таких акварелей, которые послужили источниками и образцами для восстановления интерьеров во время реставрации Гатчинского дворца в конце XX - начале XXI веков.

В 1881 году в Гатчину состоялся переезд семьи императора Александра III. Именно здесь в полной мере проявился его интерес к коллекционированию. Александр не только приобретал произведения искусства, но и создавал собственные экспозиции.

***

Полные видеозаписи творческих встреч в культурном центре «Загвоздка» можно увидеть на канале центра «Загвоздка» в YouTube.