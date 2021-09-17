Выборы-2021: слово наблюдателю

Выборы-2021: слово наблюдателю

В Гатчине и районе на каждом избирательном участке работают наблюдатели. На участке № 367 в лицее №3 города Гатчины внимательно наблюдает за ходом выборов Сергей Дмитриевич Грачев – наблюдатель от партии «Справедливая Россия».

Рубрики : Выборы     17 Sep 2021

«Сегодня первый день голосования. На нашем участке к 10.30 опустили бюллетень уже 56 человек. Выдано чуть больше, потому что кто-то еще, как видите, раздумывает, - охотно рассказывает Сергей Грачев. - Очень много было проведено работы до открытия избирательных участков. Я появился на участке в 7 часов 10 минут.

Есть ли замечания? Незначительные, непринципиальные и устранимые. Председатель избирательной комиссии все замечания сразу устраняет, а мы ей стараемся помочь, чтобы все было правильно. Они стараются, силы у них малые, народа очень много. Наплыв избирателей прямо с 8 часов утра. Люди идут настойчиво, видимо в выходные поедут на дачу. Я считаю, что пока все идет не плохо».

Напомним, что на проходящих выборах в Ленинградской области изъявили желание быть наблюдателями чуть более двух тысяч человек.

 

Татьяна Можаева

 

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