Выборы-2021: слово наблюдателю

«Сегодня
первый день голосования. На нашем участке к 10.30 опустили бюллетень уже 56
человек. Выдано чуть больше, потому что кто-то еще, как видите, раздумывает, -
охотно рассказывает Сергей Грачев. - Очень много было проведено работы до
открытия избирательных участков. Я появился на участке в 7 часов 10 минут.
Есть
ли замечания? Незначительные, непринципиальные и устранимые. Председатель избирательной
комиссии все замечания сразу устраняет, а мы ей стараемся помочь, чтобы все
было правильно. Они стараются, силы у них малые, народа очень много. Наплыв
избирателей прямо с 8 часов утра. Люди идут настойчиво, видимо в выходные
поедут на дачу. Я считаю, что пока все идет не плохо».
Напомним,
что на проходящих выборах в Ленинградской области изъявили желание быть
наблюдателями чуть более двух тысяч человек.
Татьяна
Можаева