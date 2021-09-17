Выборы с санитарными мерами и охраной

Рассказывает председатель участковой избирательной комиссии № 371 Наталья Николаевна Кузнецова:

- Мы открылись ровно в восемь. Участок был тщательно подготовлен. Сотрудники полиции заступили на круглосуточную охрану участка еще до начала выборов. Никаких инцидентов не было. Сейчас, когда выборы стартовали, сотрудники гатчинской полиции также дежурят на участке днем и ночью.

Санитарные нормы соблюдаются в полном объеме. На входе в здание происходит измерение температуры. Охрана проверяет всех входящих на наличие опасных предметов. Непосредственно в помещении, где проходят выборы, каждому избирателю выдается маска, перчатки, шариковая ручка. Предлагается антисептическое средство для обработки рук.

Все наши избиратели соблюдают санитарные правила. На участке присутствует наблюдатель. С момента открытия участка работа идет в штатном режиме, замечаний от избирателей и наблюдателей не поступало.

Екатерина Дзюба