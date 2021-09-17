Выборы в Гатчине начались активно

Несмотря на рабочий день желающих проголосовать сегодня, в первый день трехдневного голосования, было много. Об этом рассказала Ирина Романова, председатель участковой избирательной комиссии № 390, которая открыта в ФОК «Арена» в микрорайоне Аэродром города Гатчины.

- У нас даже очередь в кабинки иногда собирается. Граждане голосуют активно – это радует. Никаких инцидентов не было, вся работа проходит в штатном режиме, - сказала она.

К 15.00 на данном избирательном участке проголосовало более ста человек, всего же здесь ожидают порядка полутора тысяч жителей, 44 из них будут голосовать по открепительному удостоверению. Два избирателя уже воспользовались своим правом принять участие в голосовании на дому. Заказать выездное голосование на дом можно до 14.00 воскресенья, 19 сентября.

- Мы с пониманием относимся к тому, что у избирателей возникают вопросы, так как на этот раз голосовать нужно сразу по четырем бюллетеням. Все подробно объясняем, - добавила Ирина Романова.

За процессом голосования следят три наблюдателя от Общественной палаты Ленинградской области, партии «Единая Россия» и партии «Новые люди».

Житель микрорайона Аэродром Владимир Иванов при выходе из участка отметил хорошую организованность голосования, добавив, что всегда принимает участие в выборах.

- Это мой гражданский долг, - подчеркнул он.

Чуть больше – около 160 человек - к 15.30 уже посетили избирательный участок № 399, расположенный в Гатчинской школе № 2. Председатель участковой избирательной комиссии Вера Зорина рассказала, что на участке обстановка спокойная, правом на выездное голосование уже воспользовался один человек. В целом, заявки на выездное голосование равномерно распланированы на все три дня.

- Не ожидали такого количество избирателей в первый день выборов. Но это радует – значит, жители ответственно относятся к необходимости принять участие в выборах. Тем не менее, основную массу жителей ожидаем в воскресенье, - добавила она.

Ирина Хрусталёва

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