Выборы в Гатчине: одобрено международным наблюдателем

- К
13 часам проголосовало сто человек, а всего в нашем списке 1600 избирателей, –
рассказывает председатель избирательной комиссии участка № 388 Светлана Петова.
– Явка очень хорошая, мы даже не ожидали, что в рабочий день придет столько
народу. Многие выбрали голосование на дому – несколько машин ушло по адресам.
Не все наши избиратели могут прийти на участок: кто-то болеет, кто-то опасается
ковида.
Голосование
на участке № 388 проходит под прицелом видеокамер. Под видеонаблюдением будет
проходить и подсчет бюллетеней.
- У нас два сейфа, – показывает Ирина
Борисовна. – Тот, что поменьше, опечатанный – для сейф-пакетов. А в большом –
бюллетени. В конце каждого дня голосования, после закрытия участка в 20.00, мы
будем упаковывать все бюллетени в сейф-пакеты и складывать их в сейф. И только
19-го сентября вечером мы все подсчитаем и повезем в территориальную
избирательную комиссию.
На
избирательном участке № 388 работают три наблюдателя от политических партий, и
еще несколько поехали вместе с членами избирательной комиссии к голосующим на
дому.
Один
из наблюдателей – представитель партии «Новые люди». Он здесь с самого утра, и
никаких нарушений пока не заметил. Все проходит по правилам. Еще два
наблюдателя – от партии «Справедливая Россия», – также довольны ходом выборного
процесса. Нареканий нет.
Кроме того, Гатчинский избирательный участок
№ 388 посетил международный наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Станислав Епифанцев. Он приезжал и для наблюдения за ходом выборов, и по обмену
опытом. Станислав Викторович обратил внимание на сейфы, противоковидные меры,
пообщался с наблюдателями от политических партий и остался доволен. Организация
выборного процесса на участке № 388 вызвала у него самые положительные отзывы.