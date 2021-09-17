Выборы в Гатчине: одобрено международным наблюдателем

- К 13 часам проголосовало сто человек, а всего в нашем списке 1600 избирателей, – рассказывает председатель избирательной комиссии участка № 388 Светлана Петова. – Явка очень хорошая, мы даже не ожидали, что в рабочий день придет столько народу. Многие выбрали голосование на дому – несколько машин ушло по адресам. Не все наши избиратели могут прийти на участок: кто-то болеет, кто-то опасается ковида.

Голосование на участке № 388 проходит под прицелом видеокамер. Под видеонаблюдением будет проходить и подсчет бюллетеней.

- У нас два сейфа, – показывает Ирина Борисовна. – Тот, что поменьше, опечатанный – для сейф-пакетов. А в большом – бюллетени. В конце каждого дня голосования, после закрытия участка в 20.00, мы будем упаковывать все бюллетени в сейф-пакеты и складывать их в сейф. И только 19-го сентября вечером мы все подсчитаем и повезем в территориальную избирательную комиссию.

На избирательном участке № 388 работают три наблюдателя от политических партий, и еще несколько поехали вместе с членами избирательной комиссии к голосующим на дому.

Один из наблюдателей – представитель партии «Новые люди». Он здесь с самого утра, и никаких нарушений пока не заметил. Все проходит по правилам. Еще два наблюдателя – от партии «Справедливая Россия», – также довольны ходом выборного процесса. Нареканий нет.

Кроме того, Гатчинский избирательный участок № 388 посетил международный наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи СНГ Станислав Епифанцев. Он приезжал и для наблюдения за ходом выборов, и по обмену опытом. Станислав Викторович обратил внимание на сейфы, противоковидные меры, пообщался с наблюдателями от политических партий и остался доволен. Организация выборного процесса на участке № 388 вызвала у него самые положительные отзывы.