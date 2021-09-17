Волонтёры на выборах в Гатчине

В
команде волонтеров Гатчинского Дворца молодежи на выборах-2021 задействовано
более 30 юных добровольцев и практически все взрослые сотрудники. В их внимании
15 адресов, по каждому из которых от одного до трех избирательных участков.
В
первый день голосования на избирательные участки, расположенные в Гатчинском
лицее №3 (их здесь два), на волонтерское дежурство заступили ученики этого
лицея - 16-летний Илья Подолян и 13-летняя Евгения Мальцева.
Красивая
экипировка с логотипом «Доброволец ЛО», в руках список домов и улиц,
доброжелательность, улыбка и быстрая реакция – это волонтеры на выборах. Их востребованность
на избирательном участке не вызывала сомнения. Пока мы беседовали, нас то и
дело прерывали просьбами показать, куда идти, проводить и помочь
сориентироваться на месте. Ребята реагировали мгновенно. И даже опережали вопросы
и просьбы, ища глазами тех, кто нуждается в помощи.
- У
нас два избирательных участка в лицее №3, - рассказала Евгения Мальцева. - Мы
отвечаем за то, чтобы встретить людей с ограниченными возможностями. Это могут быть
инвалиды-колясочники или просто пожилые люди. Мы спрашиваем адрес и
подсказываем на какой участок им пройти, налево или направо от входа, помогаем
подняться по ступеням. Решение стать волонтером на этих выборах мы принимали самостоятельно.
Мы – волонтеры Гатчинского Дворца молодежи, определенный опыт у нас уже есть. В
личных беседах, на занятиях, на сборах мы узнали, что на выборах нужны
волонтеры, нужна наша помощь и это важно. В некоторых школах, где
расположены избирательные участки, отменили учебу. Появилось свободное время. И
у меня тоже. Я учусь в этом лицее, у меня нет сегодня уроков, поэтому есть
возможность помогать на выборах. С нами всегда советуются, на какой участок
направить и на какую позицию. Я живу близко, поэтому выбрала именно этот
участок. Конечно, это все абсолютно добровольно.
Татьяна
Можаева