Волонтёры на выборах в Гатчине

В команде волонтеров Гатчинского Дворца молодежи на выборах-2021 задействовано более 30 юных добровольцев и практически все взрослые сотрудники. В их внимании 15 адресов, по каждому из которых от одного до трех избирательных участков.

В первый день голосования на избирательные участки, расположенные в Гатчинском лицее №3 (их здесь два), на волонтерское дежурство заступили ученики этого лицея - 16-летний Илья Подолян и 13-летняя Евгения Мальцева.

Красивая экипировка с логотипом «Доброволец ЛО», в руках список домов и улиц, доброжелательность, улыбка и быстрая реакция – это волонтеры на выборах. Их востребованность на избирательном участке не вызывала сомнения. Пока мы беседовали, нас то и дело прерывали просьбами показать, куда идти, проводить и помочь сориентироваться на месте. Ребята реагировали мгновенно. И даже опережали вопросы и просьбы, ища глазами тех, кто нуждается в помощи.

- У нас два избирательных участка в лицее №3, - рассказала Евгения Мальцева. - Мы отвечаем за то, чтобы встретить людей с ограниченными возможностями. Это могут быть инвалиды-колясочники или просто пожилые люди. Мы спрашиваем адрес и подсказываем на какой участок им пройти, налево или направо от входа, помогаем подняться по ступеням. Решение стать волонтером на этих выборах мы принимали самостоятельно. Мы – волонтеры Гатчинского Дворца молодежи, определенный опыт у нас уже есть. В личных беседах, на занятиях, на сборах мы узнали, что на выборах нужны волонтеры, нужна наша помощь и это важно. В некоторых школах, где расположены избирательные участки, отменили учебу. Появилось свободное время. И у меня тоже. Я учусь в этом лицее, у меня нет сегодня уроков, поэтому есть возможность помогать на выборах. С нами всегда советуются, на какой участок направить и на какую позицию. Я живу близко, поэтому выбрала именно этот участок. Конечно, это все абсолютно добровольно.

Татьяна Можаева