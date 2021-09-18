День второй: первыми голосуют дачники

Председатель участковой избирательной комиссии № 369 Ирина Емельянова рассказала, что явка на выборах – традиционная.

- Вчера проголосовало 298 человек. Учитывая, что это был первый день голосования и, к тому же, пятница – рабочая, явка неплохая. Сегодня к восьми утра уже пришло семь человек. Общая численность на нашем участке – 2345 человек.

Первые утренние избиратели – это, в основном, те, кто работает по субботам. А также дачники, которые голосуют перед отъездом на дачу на выходные. И пенсионеры, привыкшие к ранним подъемам.

Как говорят две первых избирательницы, пришедшие в субботу на участок № 369, они решили начать день с самого важного: принять участие в выборах, исполнив свой гражданский долг.