День второй: первыми голосуют дачники

Председатель
участковой избирательной комиссии № 369 Ирина Емельянова рассказала, что явка
на выборах – традиционная.
- Вчера
проголосовало 298 человек. Учитывая, что это был первый день голосования и, к
тому же, пятница – рабочая, явка неплохая. Сегодня к восьми утра уже пришло
семь человек. Общая численность на нашем участке – 2345 человек.
Первые утренние
избиратели – это, в основном, те, кто работает по субботам. А также дачники,
которые голосуют перед отъездом на дачу на выходные. И пенсионеры, привыкшие к
ранним подъемам.
Как говорят две
первых избирательницы, пришедшие в субботу на участок № 369, они решили начать
день с самого важного: принять участие в выборах, исполнив свой гражданский
долг.