УИК № 370 и тайная комната

Наблюдатели - молодых девушки. Одна – от Общественной палаты Ленинградской области, работает с 5 вечера первого дня выборов. Другая – от партии «Новые люди».

В помещении для голосования на участке сбоку есть неприметная дверь. Если приглядеться, на ней – печать.

- В комнате за этой дверью хранятся заполненные бюллетени, – рассказывает секретарь УИК № 370 Марина Чурикова. – Каждый вечер мы убираем туда бюллетени и дверь опечатываем. На участке остается дежурить полицейский. Он дежурит именно в помещении для голосования, и дверь в «тайную комнату» находится под его наблюдением.

Но полицейского наблюдения недостаточно: на участке работают видеокамеры. Каждый избиратель, каждый член избирательной комиссии и все происходящее в зале находится под их наблюдением. И когда в восемь вечера участок закрывается, камеры также бдительно следят за тем, как комиссия убирает бюллетени.

На избирательном участке № 369 с первого дня голосования работают целых три наблюдателя: от «Единой России», от КПРФ и от партии «Новые люди».

Все наблюдатели едины во мнении: никаких нарушений в ходе голосования не замечено.

Молодой человек от «Новых людей», зорко следящий за процессом, подчеркнул, что ни с какими жалобами к нему не обращались. Замечаний нет.