УИК № 370 и тайная комната

Наблюдатели - молодых
девушки. Одна – от Общественной палаты Ленинградской области, работает с 5
вечера первого дня выборов. Другая – от партии «Новые люди».
В помещении для
голосования на участке сбоку есть неприметная дверь. Если приглядеться, на ней
– печать.
- В комнате за
этой дверью хранятся заполненные бюллетени, – рассказывает секретарь УИК № 370
Марина Чурикова. – Каждый вечер мы убираем туда бюллетени и дверь опечатываем.
На участке остается дежурить полицейский. Он дежурит именно в помещении для
голосования, и дверь в «тайную комнату» находится под его наблюдением.
Но полицейского
наблюдения недостаточно: на участке работают видеокамеры. Каждый избиратель,
каждый член избирательной комиссии и все происходящее в зале находится под их
наблюдением. И когда в восемь вечера участок закрывается, камеры также
бдительно следят за тем, как комиссия убирает бюллетени.
На избирательном
участке № 369 с первого дня голосования работают целых три наблюдателя: от
«Единой России», от КПРФ и от партии «Новые люди».
Все наблюдатели
едины во мнении: никаких нарушений в ходе голосования не замечено.
Молодой человек от
«Новых людей», зорко следящий за процессом, подчеркнул, что ни с какими
жалобами к нему не обращались. Замечаний нет.