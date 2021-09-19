В Гатчине отключат свет 21 сентября

г. Гатчина
3-я Тосненская линия д. 1,2,4,5,6,7,8,9
ул.
Тосненская д. 12,13,13А,14,15,15А,17,17А; 3-й Тосненский пер. д. 1,2, гаражи
ул.
Тосненская д. 1,2,3,3А,3Б,5,6,7,7А,9,11,13А; ул. Ополченцев Балтийцев д. 24,26;
1-йТосненский пер. д. 1,2,3,4,5,6; 2-й Тосненский пер. д. 1,1А,2,3,3А,4 с
включением на ночь
21.09.2021г. с 09.00 до
17:00
г. Гатчина
пр-т.
25 Октября д. 28, 30А (детский сад №13), 32, 34, рекламный щит
"Аида";
Пр-т.
25 Октября д. 26 (РЦ "Дарина")
Пр-т.
25 Октября д. 24
пер.
Солнечный, подсобные помещения Детского сада № 13
пер.
Солнечный, д. 2, 1
сети
НО
пер. Солнечный д. 4, 3;
ул. Хохлова д. 15, 13, 17
ул.
Хохлова д. 19, 21, 23
пер.
Солнечный д. 5, 12Б; Пр-т. 25 Октября д. 16Б, 20 (кафе)
КР-2
ул. Гагарина д. 5
ул.
Гагарина д. 5а
ул.
Хохлова д. 2
сети
НО
Пр-т.
25 Октября д. 22
Пр-т.
25 Октября ларёк "Роспечать"
Пр-т.
25 Октября д. 28а (ТЦ)
Пр-т.25
Октября д. 18 (ШРМ),16 (СМС)
С 22.09.2021г. по 23.09.2021г. с 09.00 до 17.00
Новосветское СП:
п. Торфяное
п. Торфяное
д. 41, 41А (магазин)
п.
Торфяное д. 42
п.
Торфяное д. 42А (Амбулатория)
п.
Торфяное д. 32, водонапорная станция, д. 49 (баня), гаражный массив, котельная
п.
Торфяное Гаражный массив
п.
Торфяное Вышка сотовой связи №1, вышка сотовой связи №2 "Армада"
п.
Торфяное (пицца)
21.09.2021г. с 08.30 до 12:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы
ул.
Советская д. 1-10; ул. Санаторская д. 1-4; ул. Советская д. 10 (Почта)