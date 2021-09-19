Завтра в Гатчине откроется детский кинофестиваль

В этом году детский кинофорум также выходит на международный уровень.

- Мы очень рады, что фестиваль состоится, и что, несмотря на пандемию, в конкурсной программе примут участие ребята не только из России, но и из Франции, Беларуси, Эстонии и даже из Египта (город Хургада), – рассказала директор фестиваля «Литература и кино» - детям», продюсер и режиссёр Власта Арно. - Фильм детей из Египта по повести Пушкина «Метель» нас совершенно покорил. Когда мы видим, что не только наши дети делают подобные экранизации, но и ребята из других стран изучают русскую литературу и читают Пушкина, это очень приятно для нас!

Всего на детский конкурс было представлено 90 экранизаций и 115 литературных работ из самых разных уголков России и других стран. В числе членов детского жюри — главный режиссер и постановщик детского юмористического киножурнала «Ералаш» Владимир Панчев и «папа» «Смешариков» Игорь Шевчук. Детское жюри возглавила доцент кафедры продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ Надежда Сабельникова.

Жюри должно определить победителей в двух возрастных группах (5-11 и 12-18 лет) и назвать обладателя Гран-при.

В программу детского фестиваля также войдут фильмы взрослых российских и шведских режиссеров, созданные для детей. Это российские ленты «Африка» Дарьи Биневской, «Зови меня дрозд» Павла Мирзоева, «Отряд Таганок» Айнура Аскарова, «Сестрёнка» Александра Галибина и шведский фильм «Суне против Суне» Джона Холмберга.

22 сентября - в день закрытия фестиваля - юных зрителей ждёт встреча с мультфильмом из Швеции «Бесхвостик Пелле» Кристиана Рюлтениуса.

А во время торжественного подведения итогов гости увидят фильм, который снимали во время открытия фестиваля.

Закончится праздник чествованием победителей и салютом.

- Каждый ребёнок, посетив детский кинофестиваль, будет знать о кино чуть больше, - убеждены организаторы. - Возможно, он захочет посмотреть фильмы, которые никогда не видел и которые стали классикой мирового кинематографа, прочитать литературные произведения, по которым были сняты великие картины. Дети - наше будущее. И это не громкие слова, это действительно так. Наш долг - просвещать детей, давая знания и прививая вкус к настоящему искусству, к которому относится и кинематограф.

Как сообщают организаторы фестиваля, он будет проводиться с учетом санитарных ограничений из-за пандемии, включая заполняемость залов. Принять участие во всех мероприятиях кинофестиваля можно будет и в онлайн-формате, зарегистрировавшись на сайте: http://www.likfest.ru/LIK/reg.html.