Завтра в Гатчине откроется детский кинофестиваль

В
этом году детский кинофорум также выходит на международный уровень.
- Мы
очень рады, что фестиваль состоится, и что, несмотря на пандемию, в конкурсной
программе примут участие ребята не только из России, но и из Франции, Беларуси,
Эстонии и даже из Египта (город Хургада), – рассказала директор фестиваля
«Литература и кино» - детям», продюсер и режиссёр Власта Арно. - Фильм детей из
Египта по повести Пушкина «Метель» нас совершенно покорил. Когда мы видим, что
не только наши дети делают подобные экранизации, но и ребята из других стран
изучают русскую литературу и читают Пушкина, это очень приятно для нас!
Всего
на детский конкурс было представлено 90 экранизаций и 115 литературных работ из
самых разных уголков России и других стран. В числе членов детского жюри —
главный режиссер и постановщик детского юмористического киножурнала «Ералаш»
Владимир Панчев и «папа» «Смешариков» Игорь Шевчук. Детское жюри возглавила
доцент кафедры продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ Надежда Сабельникова.
Жюри
должно определить победителей в двух возрастных группах (5-11 и 12-18 лет) и
назвать обладателя Гран-при.
В
программу детского фестиваля также войдут фильмы взрослых российских и шведских
режиссеров, созданные для детей. Это российские ленты «Африка» Дарьи
Биневской, «Зови меня дрозд» Павла Мирзоева, «Отряд Таганок» Айнура Аскарова,
«Сестрёнка» Александра Галибина и шведский фильм «Суне против Суне» Джона
Холмберга.
22
сентября - в день закрытия фестиваля - юных зрителей ждёт встреча с мультфильмом
из Швеции «Бесхвостик Пелле» Кристиана Рюлтениуса.
А во
время торжественного подведения итогов гости увидят фильм, который снимали во
время открытия фестиваля.
Закончится
праздник чествованием победителей и салютом.
-
Каждый ребёнок, посетив детский кинофестиваль, будет знать о кино чуть больше,
- убеждены организаторы. - Возможно, он захочет посмотреть фильмы, которые
никогда не видел и которые стали классикой мирового кинематографа, прочитать
литературные произведения, по которым были сняты великие картины. Дети - наше
будущее. И это не громкие слова, это действительно так. Наш долг - просвещать
детей, давая знания и прививая вкус к настоящему искусству, к которому
относится и кинематограф.
Как
сообщают организаторы фестиваля, он будет проводиться с учетом санитарных
ограничений из-за пандемии, включая заполняемость залов. Принять участие во
всех мероприятиях кинофестиваля можно будет и в онлайн-формате,
зарегистрировавшись на сайте: http://www.likfest.ru/LIK/reg.html.