Юбилей Лидии Никкинен

В этот день она получила
поздравительные письма от президента России В.В. Путина и губернатора
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Вручили подарки и поздравили Лидию
Фердинандовну с юбилеем Совет депутатов и администрация Пудомягского поселения,
Совет ветеранов и Лукашевский опытный завод «Севзапмонтажавтоматика».
Лидия Никкинен родилась в
д. Тихковицы Гатчинского района в большой семье ингерманландцев - в семье было
8 детей. Во время Великой Отечественной войны всю семью угнали в Финляндию, где
они жили на хуторе и всей семьей - и взрослые, и дети - работали на хозяина с
утра до вечера, постоянно не доедая и не досыпая.
После войны семью
поселили в Новгородской области, затем Карелия, где работали на лесозаготовках.
Так случилось, что, будучи 14-летней девчонкой, Лидия осталась в Эстонии
работать в хозяйстве, где она была удочерена, отсюда и изменение отчества (было
Ивановна). Только спустя пять лет ей удается уехать к родителям в Карелию,
здесь она в 1953 году выходит замуж.
Лишь в 1961 году семья
смогла вернуться в родные Тихковицы, сюда же перевезли дом из Карелии. А Лидия
Фердинандовна с мужем в том же году переезжают в Лукаши и начинают трудовую
деятельность на Ленинградском опытном заводе. Так до пенсии они и не сменили
место работы: Лидия Фердинандовна работала на сборке, её муж – на электрощитах,
стаж работы здесь составил более 25 лет.
Успехи и достижения в
трудовой деятельности Лидии Фердинандовны были отмечены благодарностями и
грамотами завода. В первом многоквартирном доме, построенном в Лукашах, завод
предоставил семье квартиру. Лидия Фердинандовна – многодетная мама, воспитала
трех детей.
Трудолюбивая семья
Никкинен достигала больших успехов не только на производстве, но и на своем
приусадебном участке: выращивали овощи, особенно удавались помидоры - крупные и
очень вкусные. В подсобном хозяйстве содержали свиней, коз, овец, что было
большим подспорьем для семьи. Лидия Фердинандовна сама пряла шерсть и вязала
для детей и внуков.
Будучи на пенсии,
помогала детям растить внуков. Несмотря на сломанное войной детство, тяжелую
работу в юности, Лидия Фердинандовна всегда доброжелательна и приветлива,
сейчас у неё большая дружная семья: 3 детей, 7 внуков, 14 правнуков, 1
праправнук, которые очень любят бабушку и не оставляют без внимания и заботы.