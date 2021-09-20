Юбилей Лидии Никкинен

В этот день она получила поздравительные письма от президента России В.В. Путина и губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Вручили подарки и поздравили Лидию Фердинандовну с юбилеем Совет депутатов и администрация Пудомягского поселения, Совет ветеранов и Лукашевский опытный завод «Севзапмонтажавтоматика».

Лидия Никкинен родилась в д. Тихковицы Гатчинского района в большой семье ингерманландцев - в семье было 8 детей. Во время Великой Отечественной войны всю семью угнали в Финляндию, где они жили на хуторе и всей семьей - и взрослые, и дети - работали на хозяина с утра до вечера, постоянно не доедая и не досыпая.

После войны семью поселили в Новгородской области, затем Карелия, где работали на лесозаготовках. Так случилось, что, будучи 14-летней девчонкой, Лидия осталась в Эстонии работать в хозяйстве, где она была удочерена, отсюда и изменение отчества (было Ивановна). Только спустя пять лет ей удается уехать к родителям в Карелию, здесь она в 1953 году выходит замуж.

Лишь в 1961 году семья смогла вернуться в родные Тихковицы, сюда же перевезли дом из Карелии. А Лидия Фердинандовна с мужем в том же году переезжают в Лукаши и начинают трудовую деятельность на Ленинградском опытном заводе. Так до пенсии они и не сменили место работы: Лидия Фердинандовна работала на сборке, её муж – на электрощитах, стаж работы здесь составил более 25 лет.

Успехи и достижения в трудовой деятельности Лидии Фердинандовны были отмечены благодарностями и грамотами завода. В первом многоквартирном доме, построенном в Лукашах, завод предоставил семье квартиру. Лидия Фердинандовна – многодетная мама, воспитала трех детей.

Трудолюбивая семья Никкинен достигала больших успехов не только на производстве, но и на своем приусадебном участке: выращивали овощи, особенно удавались помидоры - крупные и очень вкусные. В подсобном хозяйстве содержали свиней, коз, овец, что было большим подспорьем для семьи. Лидия Фердинандовна сама пряла шерсть и вязала для детей и внуков.

Будучи на пенсии, помогала детям растить внуков. Несмотря на сломанное войной детство, тяжелую работу в юности, Лидия Фердинандовна всегда доброжелательна и приветлива, сейчас у неё большая дружная семья: 3 детей, 7 внуков, 14 правнуков, 1 праправнук, которые очень любят бабушку и не оставляют без внимания и заботы.