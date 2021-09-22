Область раскрывает тайну гробницы Александра Невского

Область раскрывает тайну гробницы Александра Невского

Ленинградский областной государственный архив в Выборге рассекречивает уникальные документы. Что написано в найденной при вскрытии гробницы Александра Невского в 1917 году записке о мощах и акте их осмотра, смогут узнать посетители выставки в Москве.

Рубрики : Культура     22 Sep 2021

Историко-документальная выставка «Александр Невский и его образ в исторической памяти», посвященная 800-летию со дня рождения благоверного князя, откроется в Выставочном зале федеральных архивов в Москве 29 сентября.

Выставка включает более 400 экспонатов: подлинные архивные документы, графику, гравюры, иконы, орденские знаки, а также фото- и кинодокументы. В экспозицию войдет Киевская летопись в списке XVI века, подлинные духовные грамоты потомков Александра Невского – великих князей Ивана Калиты, Ивана Красного, Дмитрия Донского, свидетельствующие о почитании его памяти в роду Калитичей, рукописи, содержащие редакции жития святого Александра Невского, в том числе Софийская I летопись старшего извода в списке второй половины 1470-х годов.

Выставка посвящена личности и деяниям князя Александра Невского,  увековечиванию его памяти, и приурочена к знаменательной дате – 12 сентября 1724 года состоялось перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского из Рождественского монастыря Владимира в Троицкий монастырь Санкт-Петербурга (Александро-Невская Лавра) по повелению Петра Великого.

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