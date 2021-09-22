Область раскрывает тайну гробницы Александра Невского

Историко-документальная
выставка «Александр Невский и его образ в исторической памяти», посвященная
800-летию со дня рождения благоверного князя, откроется в Выставочном зале
федеральных архивов в Москве 29 сентября.
Выставка включает более
400 экспонатов: подлинные архивные документы, графику, гравюры, иконы,
орденские знаки, а также фото- и кинодокументы. В экспозицию войдет Киевская
летопись в списке XVI века, подлинные духовные грамоты потомков Александра
Невского – великих князей Ивана Калиты, Ивана Красного, Дмитрия Донского,
свидетельствующие о почитании его памяти в роду Калитичей, рукописи, содержащие
редакции жития святого Александра Невского, в том числе Софийская I летопись
старшего извода в списке второй половины 1470-х годов.
Выставка посвящена
личности и деяниям князя Александра Невского,
увековечиванию его памяти, и приурочена к знаменательной дате – 12
сентября 1724 года состоялось перенесение мощей святого благоверного великого
князя Александра Невского из Рождественского монастыря Владимира в Троицкий
монастырь Санкт-Петербурга (Александро-Невская Лавра) по повелению Петра
Великого.