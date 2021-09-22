В Гатчине и районе – 23 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 23 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 10
-
Рождествено – 2
-
с. Никольское – 1
-
Сиверский – 1
-
Вырица – 1
-
Коммунар – 1
-
Белогорка – 1
-
Лампово – 1
-
Новый Учхоз – 1
-
Мины – 3
- Пудость
– 1
В
Ленинградской области по данным на 22 сентября за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 67104 человек, 51121 поправился, скончались 2449
человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 20 сентября, в Ленинградской области вакцинировано 557288 человек. За сутки привилось
3863 жителя области. В регион поставлен 782381 комплект вакцин.
В подразделениях
Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет
препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой
коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот»,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево,
- в
ООО «Медиком» по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16-б, запись по телефону: (81371)
2-65-00, 8-965-067-79-77;
- в
медицинском центре «Стомамедсервис» по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д.
8, корп. 3, запись по телефону: (81371) 926-80, 8-958-776-40-40.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.