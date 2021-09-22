В Гатчине начались Дни татаро-башкирской культуры

В рамках проекта в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка, где известные татарские художники Рамзия Зиннатова, Эльмира Мустафина, Екатерина Чиханова и Ильдус Вахитов представили свои работы. Тема художественной выставки связана с многовековой культурой, традициями, обычаями татар и башкир. В работах художников можно узнать и увидеть знакомые с детства сюжеты и мотивы, и это не случайно – авторы работ являются выходцами из поселков и деревень Татарстана.

Гостям выставки художественные полотна представил член Союза художников России и Татарстана Ильдус Вахитов. Он рассказал об истории создания некоторых полотен, биографии художников, ответил на вопросы зрителей, которые заинтересовались, сколько времени занимает создание одной картины.

Куратор проекта «Дни татаро-башкирской культуры» Рената Байтемирова рассказала и о других мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта, реализуемого за счет субсидии из бюджета Гатчинского района. Так, 23 и 24 сентября в библиотеке им. А.С. Пушкина будет организован просмотр фильма «Ступени воспитания», посвященный воспитанию детей в соответствии с национальными традициями. Автор проекта – кандидат филологических наук, заслуженный работник социальной защиты республики Татарстан, председатель всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.

На следующей неделе, 1-го октября, председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Фирая Рашитова проведет мастер-класс «Татарская рукодельница».

Завершатся Дни татаро-башкирской культуры торжественным концертом в Доме культуры города Гатчины с участием творческих татаро-башкирских коллективов.

- Наша задача - познакомить как можно больше жителей Гатчины и района с миром и многообразием удивительной татаро-башкирской культуры, - сказала Рената Байтемирова.

Мероприятия проходят при поддержке Международного союза Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Башкортостан, Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, МКПО «Татарская Община СПб и Ленобласти», Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский Мухтасибат).



