В Гатчине начались Дни татаро-башкирской культуры

В рамках проекта в
центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка, где
известные татарские художники Рамзия Зиннатова, Эльмира Мустафина, Екатерина
Чиханова и Ильдус Вахитов представили свои работы. Тема художественной выставки
связана с многовековой культурой, традициями, обычаями татар и башкир. В
работах художников можно узнать и увидеть знакомые с детства сюжеты и мотивы, и
это не случайно – авторы работ являются выходцами из поселков и деревень
Татарстана.
Гостям выставки художественные
полотна представил член Союза художников России и Татарстана Ильдус Вахитов. Он
рассказал об истории создания некоторых полотен, биографии художников, ответил
на вопросы зрителей, которые заинтересовались, сколько времени занимает
создание одной картины.
Куратор проекта «Дни
татаро-башкирской культуры» Рената Байтемирова рассказала и о других
мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта, реализуемого за счет субсидии
из бюджета Гатчинского района. Так, 23 и 24 сентября в библиотеке им. А.С.
Пушкина будет организован просмотр фильма «Ступени воспитания», посвященный
воспитанию детей в соответствии с национальными традициями. Автор проекта –
кандидат филологических наук, заслуженный работник социальной защиты республики
Татарстан, председатель всемирной общественной организации татарских женщин «Ак
калфак» Кадрия Идрисова.
На следующей неделе, 1-го октября,
председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак
калфак» Фирая Рашитова проведет мастер-класс «Татарская рукодельница».
Завершатся Дни
татаро-башкирской культуры торжественным концертом в Доме культуры города
Гатчины с участием творческих татаро-башкирских коллективов.
- Наша задача -
познакомить как можно больше жителей Гатчины и района с миром и многообразием
удивительной татаро-башкирской культуры, - сказала Рената Байтемирова.
Мероприятия проходят при
поддержке Международного союза Всемирного конгресса татар, Министерства
культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Башкортостан,
Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, МКПО «Татарская Община СПб и Ленобласти», Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(Санкт-Петербургский Мухтасибат).