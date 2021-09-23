Приключения водяного по имени Никс в Гатчине

Детский проект «Город
Муз» возник по инициативе Центра современных технологий в искусстве
«Арт-паркИНГ» в рамках Года Германии в России (2020/2021). Участники проекта
подготовили для российских ребят два интерактивных кукольных спектакля по
сюжетам немецких писателей Кирстен Бойе («Приключения водяного Никса») и Сабины
Штэдинг («Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева»).
Режиссером обоих
спектаклей стал художественный руководитель и режиссер Малого театра кукол
Дмитрий Петров. К постановке спектаклей привлечена молодая талантливая команда
актеров петербургских театров.
Премьеры спектаклей в
рамках проекта «Город муз» проходят в разных городах Северо-Запада России — в
детских библиотеках, детских домах, реабилитационных центрах, больницах.
В Гатчину участники
проекта, актеры Малого театра кукол Варвара Купорова и Филипп Шиловский
привезли одну из этих постановок - спектакль «Приключения водяного Никса» по
сказке Кирстен Бойе.
Кирстен Бойе - один из
самых популярных детских писателей в Германии, обладатель литературных премий и
наград, премии ЮНЕСКО. Маленького героя ее сказки случайно нашел мальчик
Джонатан. Кто бы мог подумать, что поездка на Балтийское море обернется для
него таким сюрпризом! Вернувшись домой, он обнаружил в ведерке с ракушками
настоящего водяного – Никса. Вместе с ним Джонатан отправился в школу, где
начался настоящий переполох...
Проделки и приключения
Никса очень понравились ребятам, которые быстро втянулись в веселую игру
актеров на импровизированной сцене. Театральный проект «Город муз» -
интерактивный: буквально на глазах у детей, с помощью простых подручных
средств, рождается настоящее волшебство. Так, например, большинство героев
сказки про Никса складываются из... обыкновенных пластиковых тазиков с
характерными рожицами.
- Это гораздо интереснее,
чем настоящие куклы и декорации, - говорит актер Филипп Шиловский. - Достаточно
каких-то простых предметов и воображения зрителей, чтобы сложилась полноценная
история.
Не менее рады и
сотрудники детской библиотеки, ведь дети наверняка захотят узнать побольше о
проделках Никса и обязательно придут в библиотеку за добрыми и увлекательными
книгами Кирстен Бойе.
- Кстати, благодаря этому
проекту началось наше знакомство с современными немецкими сказками, раньше я их
не читала, - говорит актриса Варвара Купорова. - Очень понравилось!
- Думаю, детям очень
полезно сейчас читать современных немецких и скандинавских авторов, потому что
они пишут семейные, житейские истории и сказки, - считает Филипп Шиловский. -
Читаются они очень легко, к тому же дети могут черпать из них какие-то полезные
советы.
Как рассказали Варвара и
Филипп, это первый, но, вероятно, не последний визит театра «Город муз» в
Гатчину. В планах — привезти в наш город музыкальные интерактивные
представления и еще один спектакль - «Петронелла – добрая ведьма с яблоневого
дерева».