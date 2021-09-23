Приключения водяного по имени Никс в Гатчине

Детский проект «Город Муз» возник по инициативе Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ» в рамках Года Германии в России (2020/2021). Участники проекта подготовили для российских ребят два интерактивных кукольных спектакля по сюжетам немецких писателей Кирстен Бойе («Приключения водяного Никса») и Сабины Штэдинг («Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева»).

Режиссером обоих спектаклей стал художественный руководитель и режиссер Малого театра кукол Дмитрий Петров. К постановке спектаклей привлечена молодая талантливая команда актеров петербургских театров.

Премьеры спектаклей в рамках проекта «Город муз» проходят в разных городах Северо-Запада России — в детских библиотеках, детских домах, реабилитационных центрах, больницах.

В Гатчину участники проекта, актеры Малого театра кукол Варвара Купорова и Филипп Шиловский привезли одну из этих постановок - спектакль «Приключения водяного Никса» по сказке Кирстен Бойе.

Кирстен Бойе - один из самых популярных детских писателей в Германии, обладатель литературных премий и наград, премии ЮНЕСКО. Маленького героя ее сказки случайно нашел мальчик Джонатан. Кто бы мог подумать, что поездка на Балтийское море обернется для него таким сюрпризом! Вернувшись домой, он обнаружил в ведерке с ракушками настоящего водяного – Никса. Вместе с ним Джонатан отправился в школу, где начался настоящий переполох...

Проделки и приключения Никса очень понравились ребятам, которые быстро втянулись в веселую игру актеров на импровизированной сцене. Театральный проект «Город муз» - интерактивный: буквально на глазах у детей, с помощью простых подручных средств, рождается настоящее волшебство. Так, например, большинство героев сказки про Никса складываются из... обыкновенных пластиковых тазиков с характерными рожицами.

- Это гораздо интереснее, чем настоящие куклы и декорации, - говорит актер Филипп Шиловский. - Достаточно каких-то простых предметов и воображения зрителей, чтобы сложилась полноценная история.

Не менее рады и сотрудники детской библиотеки, ведь дети наверняка захотят узнать побольше о проделках Никса и обязательно придут в библиотеку за добрыми и увлекательными книгами Кирстен Бойе.

- Кстати, благодаря этому проекту началось наше знакомство с современными немецкими сказками, раньше я их не читала, - говорит актриса Варвара Купорова. - Очень понравилось!

- Думаю, детям очень полезно сейчас читать современных немецких и скандинавских авторов, потому что они пишут семейные, житейские истории и сказки, - считает Филипп Шиловский. - Читаются они очень легко, к тому же дети могут черпать из них какие-то полезные советы.

Как рассказали Варвара и Филипп, это первый, но, вероятно, не последний визит театра «Город муз» в Гатчину. В планах — привезти в наш город музыкальные интерактивные представления и еще один спектакль - «Петронелла – добрая ведьма с яблоневого дерева».



