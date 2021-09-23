«Цветок Друидов – дельфиниум»

Светлана окончила
сначала художественную школу в г. Сланцы, а затем Гатчинский лицей моды по
специальностям «художник по вышивке» и «закройщик-технолог по легкому платью». Её
преподавателем в лицее была Ольга Владимировна Соколова – талантливый художник,
педагог, вкладывающий в своих учеников, в развитие их художественных
способностей, вкуса немало сил и души. Благодаря этим знаниям, Светлана Коренко
стала дизайнером-декоратором.
Светлана уже не
первый раз выставляет у нас свои работы. Несколько лет назад мы могли
полюбоваться её светильниками в стиле Тиффани, в этом году было зеркало-витраж,
созданное по английской технологии.
Представленная
картина «Дельфиниум» первая из задуманной Светланой серии «Гороскоп Друидов» в
ботаническом стиле. Дельфиниум – цветок её мамы, в честь которой и была
нарисована эта картина. Работа тонкая, филигранная. Цветок как живой, видно
каждую жилочку на лепестках.
С нетерпением ждем
следующих работ Светланы.
Елена Коверева