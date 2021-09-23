«Цветок Друидов – дельфиниум»

Светлана окончила сначала художественную школу в г. Сланцы, а затем Гатчинский лицей моды по специальностям «художник по вышивке» и «закройщик-технолог по легкому платью». Её преподавателем в лицее была Ольга Владимировна Соколова – талантливый художник, педагог, вкладывающий в своих учеников, в развитие их художественных способностей, вкуса немало сил и души. Благодаря этим знаниям, Светлана Коренко стала дизайнером-декоратором.

Светлана уже не первый раз выставляет у нас свои работы. Несколько лет назад мы могли полюбоваться её светильниками в стиле Тиффани, в этом году было зеркало-витраж, созданное по английской технологии.

Представленная картина «Дельфиниум» первая из задуманной Светланой серии «Гороскоп Друидов» в ботаническом стиле. Дельфиниум – цветок её мамы, в честь которой и была нарисована эта картина. Работа тонкая, филигранная. Цветок как живой, видно каждую жилочку на лепестках.

С нетерпением ждем следующих работ Светланы.

Елена Коверева