У Гатчинского бадминтониста – 2 место на чемпионате России

Соревнования проходили с 16 по 22 сентября в Саратове. В турнире участвовали 194 спортсмена из 18 регионов страны. В том числе 71 мастер спорта, шесть заслуженных спортсменов и 12 спортсменов международного класса. Честь Ленинградской области защищали три бадминтониста.

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