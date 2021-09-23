У Гатчинского бадминтониста – 2 место на чемпионате России

У Гатчинского бадминтониста – 2 место на чемпионате России

Студент Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского Егор Холкин завоевал серебряную медаль в парном разряде на чемпионате России по бадминтону.

Рубрики : Спорт     23 Sep 2021

Соревнования проходили с 16 по 22 сентября в Саратове. В турнире участвовали 194 спортсмена из 18 регионов страны. В том числе 71 мастер спорта, шесть заслуженных спортсменов и 12 спортсменов международного класса. Честь Ленинградской области защищали три бадминтониста.

 

Информация, фото: https://vk.com/gatchinasport

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