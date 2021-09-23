У Гатчинского бадминтониста – 2 место на чемпионате России

Студент Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского Егор Холкин завоевал серебряную медаль в парном разряде на чемпионате России по бадминтону.
Рубрики :
Спорт
23 Sep 2021
Соревнования
проходили с 16 по 22 сентября в Саратове. В турнире участвовали 194 спортсмена
из 18 регионов страны. В том числе 71 мастер спорта, шесть заслуженных
спортсменов и 12 спортсменов международного класса. Честь Ленинградской области
защищали три бадминтониста.
Информация, фото: https://vk.com/gatchinasport
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.