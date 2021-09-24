В Гатчине с 1 октября клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО» переходит на шестидневный режим работы

График работы территориального управления АО "ЕИРЦ ЛО"
Гатчинский район:
Понедельник-четверг с 09.00 до 18.00
Пятница с 09.00 до 16.45
Суббота с 09.00 до 18.00
График работы территориального управления АО "ЕИРЦ ЛО"
Кингисеппский район:
Понедельник - четверг с 08.00 до 17.00
Пятница с 08.00 до 16.00
Суббота с 08.00 до 17.00
График работы территориального управления АО "ЕИРЦ ЛО"
г. Мурино:
Вторник - четверг с 09.00 до 18.00
Пятница с 09.00 до 17.00
Суббота с 09:00 до 18:00
Ознакомится с адресами и контактными данными территориальных
управлений можно на сайте http://epd47.ru/ в
разделе офисы.
Обращаем внимание клиентов, что при посещении офисов
АО «ЕИРЦ ЛО», необходимо выполнять обязательные требования: носить маски, соблюдать
социальную дистанцию, не посещать клиентские офисы с повышенной температурой и
симптомами ОРВИ.