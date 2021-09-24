В Гатчине с 1 октября клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО» переходит на шестидневный режим работы

В Гатчине с 1 октября клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО» переходит на шестидневный режим работы

Для удобства клиентов увеличен режим работы клиентских офисов территориальных управлений АО "ЕИРЦ ЛО" в Гатчине, Кингисеппе и Мурино.

Рубрики : Общество     24 Sep 2021

График работы территориального управления АО "ЕИРЦ ЛО" Гатчинский район:

Понедельник-четверг с 09.00 до 18.00

Пятница с 09.00 до 16.45

Суббота с 09.00 до 18.00

 

График работы территориального управления АО "ЕИРЦ ЛО" Кингисеппский район:

Понедельник - четверг с 08.00 до 17.00

Пятница с 08.00 до 16.00

Суббота с 08.00 до 17.00

 

График работы территориального управления АО "ЕИРЦ ЛО" г. Мурино:

Вторник - четверг с 09.00 до 18.00

Пятница с 09.00 до 17.00

Суббота с 09:00 до 18:00

 

Ознакомится с адресами и контактными данными территориальных управлений можно на сайте http://epd47.ru/ в разделе офисы.

 

Обращаем внимание клиентов, что при посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», необходимо выполнять обязательные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать клиентские офисы с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

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