«Знание» собирает «Лигу лекторов»

«Лига
Лекторов» — масштабный конкурс для просветителей всех возрастов, в рамках
которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора,
совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать
вознаграждение за отличную работу.
Отбор
проходит в несколько этапов: после обработки заявок конкурсантам предстоит
провести как онлайн-лекции, так и живые выступления. Тех, кто успешно справится
с первыми задачами, ждет испытание лекториями лучших вузов России.
Все
финалисты конкурса получат звание лектора Российского общества «Знание» и
возможность регулярно выступать в рамках его мероприятий. Также финалистов
ожидают авторские путешествия в уникальные места России и ценные призы от
партнеров конкурса.
Подать
заявку на участие в конкурсе и получить дополнительную информацию можно на
официальном сайте «Лиги лекторов» https://ligalektorov.znanierussia.ru/#prizes.
Напомним,
что российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной
организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской
интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и
научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года —
общество «Знание России»). В 2016 году «Знание России» было преобразовано в
Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию
Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному
Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска
Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области