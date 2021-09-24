«Знание» собирает «Лигу лекторов»

«Лига Лекторов» — масштабный конкурс для просветителей всех возрастов, в рамках которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу.

Отбор проходит в несколько этапов: после обработки заявок конкурсантам предстоит провести как онлайн-лекции, так и живые выступления. Тех, кто успешно справится с первыми задачами, ждет испытание лекториями лучших вузов России.

Все финалисты конкурса получат звание лектора Российского общества «Знание» и возможность регулярно выступать в рамках его мероприятий. Также финалистов ожидают авторские путешествия в уникальные места России и ценные призы от партнеров конкурса.

Подать заявку на участие в конкурсе и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте «Лиги лекторов» https://ligalektorov.znanierussia.ru/#prizes.

Напомним, что российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — общество «Знание России»). В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области