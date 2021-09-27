27 сентября ушла из жизни Лариса Павловна Калинина

Лариса Павловна Калинина – коренная жительница Гатчины. Родилась в 1950 году, окончила среднюю школу № 4. В 1970 году Лариса Павловна вышла замуж за Владимира Яковлевича Калинина. Дружную семью Калининых в Гатчине знают почти все – они воспитали 12 кровных детей и одного приемного сына. В 2001 году семье Калининых присвоено звание «Почетная семья Ленинградской области».

Лариса Павловна в 2001 году создала в Гатчине фонд, благодаря которому сотни семей получили помощь. С 2009 года Лариса Павловна была общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области по Гатчинскому району.

Лариса Калинина награждена медалью «Материнство» I и II степени, орденом «Материнская слава» трех степеней, медалью «За любовь и верность», также она является лауреатом областного конкурса «Женщина года».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Павловны. Память о ней навсегда сохранится в сердцах гатчинцев.