В Сиверской вновь открывается ковидный госпиталь

«Мы стараемся идти
на два шага вперёд и сейчас, когда намечается очередной подъем заболеваемости,
оперативно открываем новые койки. Увеличивать количество коек мы начали с
прошлой недели, когда добавили 115 новых мест для приема пациентов с
коронавирусом. Теперь обстановка требует добавить ещё 200 коек», ― подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. ― Хочу надеяться на сознательность
абсолютного большинства жителей региона, на их понимание необходимости
вакцинации и соблюдения масочного режима».
Отметим, что, по
состоянию на 27 сентября, в Ленинградской области развернуто 1484 койки, из них
свободно 241. Больных с коронавирусной инфекцией сегодня принимают
Ленинградская областная клиническая больница, «Кировская МБ», «Волховская МБ»,
«Тосненская КМБ», «Лужская МБ», «Бокситогорская МБ», «Кингисеппская МБ»,
«Гатчинская КМБ», «Рощинская МБ», Всеволожская КМБ и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области