В Сиверской вновь открывается ковидный госпиталь

«Мы стараемся идти на два шага вперёд и сейчас, когда намечается очередной подъем заболеваемости, оперативно открываем новые койки. Увеличивать количество коек мы начали с прошлой недели, когда добавили 115 новых мест для приема пациентов с коронавирусом. Теперь обстановка требует добавить ещё 200 коек», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. ― Хочу надеяться на сознательность абсолютного большинства жителей региона, на их понимание необходимости вакцинации и соблюдения масочного режима».

Отметим, что, по состоянию на 27 сентября, в Ленинградской области развернуто 1484 койки, из них свободно 241. Больных с коронавирусной инфекцией сегодня принимают Ленинградская областная клиническая больница, «Кировская МБ», «Волховская МБ», «Тосненская КМБ», «Лужская МБ», «Бокситогорская МБ», «Кингисеппская МБ», «Гатчинская КМБ», «Рощинская МБ», Всеволожская КМБ и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области