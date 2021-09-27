XXVII Фестиваль «Литература и кино»: в мире отражений

Вверх, по красной дорожке!
Очередной гатчинский кинофорум радует в первую очередь
уже тем, что проходит в традиционном очном формате (в прошлом году он проходил
в онлайн-режиме из-за пандемии). А значит, можно уверенно утверждать —
фестиваль «Литература и кино» вернулся в Гатчину по-настоящему!
Дни кинофестиваля в Гатчине
всегда были особенными. В это время наш город заполняется атмосферой
творчества, духом новых открытий и неожиданных встреч, становясь настоящей
столицей, пусть и в миниатюре, современного отечественного кинематографа. А в
этом году к этому статусу добавился еще один, уже официальный, титул — столицы
Ленинградской области. Тем самым наш город взял на себя бремя нелегкое,
прекрасное и почетное — с помощью очередного кинофестиваля задать старт новым
культурным преображениям, соответствующим обоим статусам.
Несомненным новшеством
кинофестиваля стала обещанная его организаторами красная дорожка, раскинутая на
лестнице, ведущей в киноцентр «Победа». Зрители стали собираться здесь задолго
до начала церемонии открытия. Постепенно подтягивались и почетные гости, охотно
позируя на любительские камеры. Многих зрители встречали радостными возгласами
узнавания, а кого-то видели в Гатчине впервые.
Но вот прозвучали «фанфары»,
и гости, один за другим, стали подниматься по красной дорожке. Сергей Рост и
Галина Бокашевская, Ирина Безрукова и Рустам Сагдуллаев, Виктор Янишевский и
Наталья Фиссон, Анна Тютрюмова и Александр Тютрюмов, Наталья Круглова и Ляля
Кирсанова-Миропольская, Алена Биккулова и Людмила Шевель, Григорий Орлов и
София Горелик... А в фойе киноконцертного зала «Победа» гостей и зрителей уже
встречали звуки джазового оркестра (диксиленд Ивана Васильева).
Два неразделимых искусства
Первым гостей и участников
кинофорума приветствовал директор кинофестиваля «Литература и кино» Руслан
Тихомиров. Он поблагодарил всех, благодаря кому это событие стало возможным и
обрело постоянную поддержку.
- Что может быть прекраснее,
чем читать замечательную книгу, и что может быть увлекательнее, чем смотреть
хороший фильм? - отметил он. - На нашем фестивале вы видите и то, и другое.
Литература и кино — два неразделимых искусства, два начала, гармонически
слившихся в единое целое.
От имени всех жителей
Гатчинского района гостей фестиваля приветствовала глава районной администрации
Людмила Нещадим. Людмила Николаевна напомнила, в какое трудное для всей страны время
рождался этот кинофорум, и выразила искреннюю благодарность всем, кто стоял у
его истоков.
- Сегодня мы с честью и
гордостью можем сказать, что сохранили саму идею фестиваля, - подчеркнула
Людмила Нещадим. - Он был и остается уникальным в своем роде, и сегодня мы
продолжаем говорить о том, как с помощью кино можно передать лучшие традиции
отечественной литературы. Наш фестиваль поистине становится международным:
среди его участников — представители таких стран, как Казахстан, Армения,
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Франция.
Президент кинофестиваля
«Литература и кино», заслуженный артист России Владимир Литвинов рассказал, что
именно знакомство с литературной классикой помогла ему еще в юности выбрать
кинематографическую профессию. Очень тепло встретили зрители еще одного
почетного гостя фестиваля, актера и режиссера из Узбекистана, исполнителя
памятной роли Ромео в знаменитом фильме «В бой идут одни старики» Рустама
Сагдуллаева.
А судьи кто?
«Кинофестивалю — быть!» С
такими словами директор кинофорума Руслан Тихомиров произвел символический
выстрел из пушки в честь открытия фестиваля. И фестиваль начался — ярко и
эмоционально, содержательно и душевно.
Ведущие церемонии открытия,
актеры Андрей Зайцев и Ирина Безрукова представили конкурсное жюри
кинофестиваля. Кстати, в этом году на гатчинском кинофоруме работает сразу три
жюри — основного конкурса, короткого метра и читательское жюри.
Жюри основного конкурса
возглавил сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), вице-президент
Российской академии кинематографических искусств «Ника» Павел Финн. Приветствуя зрителей со
сцены, Павел Константинович подчеркнул, насколько правильно был подобран состав
жюри, куда вошли представители всех профессий, связанных с кинематографом.
Среди них - кинорежиссёр, сценарист, художник, заслуженный деятель искусств
России Виктор Бутурлин; оператор-постановщик Александр Гусев; актриса театра и
кино, художник, режиссёр Яна Есипович; композитор, заслуженный деятель искусств
РФ, лауреат международных и всесоюзных премий Александр Журбин; кинорежиссёр,
продюсер, писатель, заслуженный деятель культуры Республики Дагестан Мурад
Ибрагимбеков; кинорежиссер и писатель Мануэль де Коко (Греция).
Жюри короткометражного
конкурса возглавила сценарист, режиссёр, редактор, член Союза кинематографистов
РФ Анна Ганшина. В состав этого жюри вошли кинорежиссёр и сценарист
Анатолий Корнилов, кинорежиссёр, сценарист, продюсер Эйлем Кафтан (Турция).
Замечательной традицией
фестиваля «Литература и кино» стала работа читательского жюри. В этом году его возглавил поэт
и литературовед, кандидат искусствоведения Роман Круглов. Среди членов
читательского жюри - библиотекари Гатчинского района: директор центральной
районной библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Бабий, директор централизованной
библиотечной системы города Гатчины Наталья Гаврилова, сотрудники библиотеки
им. А.С Пушкина Ольга Пугач и Светлана Топорикова, сотрудники библиотеки им.
А.И. Куприна Юлия Сергеева и Анна Степанова.
Юбилеи и отражения
В конкурсную программу
кинофестиваля «Литература и кино» вошло 45 картин в пяти направлениях (игровое
кино, неигровое кино, короткометражное игровое кино, короткометражное неигровое
кино, анимация). Членам жюри предстоит просмотреть ни много ни мало около 40
часов экранного времени.
У XXVII кинофестиваля есть и
тематические особенности. В 2021 году мы, как известно, отмечаем серьезные
юбилеи таких русских классиков, как Достоевский и Булгаков. И это, конечно, не
могло не отразиться на программе нынешнего кинофестиваля, ведь оба этих писателя
очень любимы киношниками. Сквозная тема фестиваля 2021 года - «Отражение».
Фильмом открытия
кинофестиваля стала картина «Архипелаг» режиссера Алексея Тельнова, в которой
рассказывается о русско-шведской экспедиции на Шпицберген.
Впереди у нас — целая череда
дней, наполненных удивительными событиями, встречами, просмотрами и
обсуждениями. Кстати, в этом году у фестиваля появилась еще одна новая традиция
— ежедневные утренние брифинги с кинематографистами, журналистами и всеми
желающими, на которых подводятся промежуточные итоги фестиваля и обсуждаются
его события. Вход для всех — свободный!
Юлия Лысанюк
Фото Ольги Фирсовой