XXVII Фестиваль «Литература и кино»: в мире отражений

Вверх, по красной дорожке!

Очередной гатчинский кинофорум радует в первую очередь уже тем, что проходит в традиционном очном формате (в прошлом году он проходил в онлайн-режиме из-за пандемии). А значит, можно уверенно утверждать — фестиваль «Литература и кино» вернулся в Гатчину по-настоящему!

Дни кинофестиваля в Гатчине всегда были особенными. В это время наш город заполняется атмосферой творчества, духом новых открытий и неожиданных встреч, становясь настоящей столицей, пусть и в миниатюре, современного отечественного кинематографа. А в этом году к этому статусу добавился еще один, уже официальный, титул — столицы Ленинградской области. Тем самым наш город взял на себя бремя нелегкое, прекрасное и почетное — с помощью очередного кинофестиваля задать старт новым культурным преображениям, соответствующим обоим статусам.

Несомненным новшеством кинофестиваля стала обещанная его организаторами красная дорожка, раскинутая на лестнице, ведущей в киноцентр «Победа». Зрители стали собираться здесь задолго до начала церемонии открытия. Постепенно подтягивались и почетные гости, охотно позируя на любительские камеры. Многих зрители встречали радостными возгласами узнавания, а кого-то видели в Гатчине впервые.

Но вот прозвучали «фанфары», и гости, один за другим, стали подниматься по красной дорожке. Сергей Рост и Галина Бокашевская, Ирина Безрукова и Рустам Сагдуллаев, Виктор Янишевский и Наталья Фиссон, Анна Тютрюмова и Александр Тютрюмов, Наталья Круглова и Ляля Кирсанова-Миропольская, Алена Биккулова и Людмила Шевель, Григорий Орлов и София Горелик... А в фойе киноконцертного зала «Победа» гостей и зрителей уже встречали звуки джазового оркестра (диксиленд Ивана Васильева).

Два неразделимых искусства

Первым гостей и участников кинофорума приветствовал директор кинофестиваля «Литература и кино» Руслан Тихомиров. Он поблагодарил всех, благодаря кому это событие стало возможным и обрело постоянную поддержку.

- Что может быть прекраснее, чем читать замечательную книгу, и что может быть увлекательнее, чем смотреть хороший фильм? - отметил он. - На нашем фестивале вы видите и то, и другое. Литература и кино — два неразделимых искусства, два начала, гармонически слившихся в единое целое.

От имени всех жителей Гатчинского района гостей фестиваля приветствовала глава районной администрации Людмила Нещадим. Людмила Николаевна напомнила, в какое трудное для всей страны время рождался этот кинофорум, и выразила искреннюю благодарность всем, кто стоял у его истоков.

- Сегодня мы с честью и гордостью можем сказать, что сохранили саму идею фестиваля, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Он был и остается уникальным в своем роде, и сегодня мы продолжаем говорить о том, как с помощью кино можно передать лучшие традиции отечественной литературы. Наш фестиваль поистине становится международным: среди его участников — представители таких стран, как Казахстан, Армения, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Франция.

Президент кинофестиваля «Литература и кино», заслуженный артист России Владимир Литвинов рассказал, что именно знакомство с литературной классикой помогла ему еще в юности выбрать кинематографическую профессию. Очень тепло встретили зрители еще одного почетного гостя фестиваля, актера и режиссера из Узбекистана, исполнителя памятной роли Ромео в знаменитом фильме «В бой идут одни старики» Рустама Сагдуллаева.

А судьи кто?

«Кинофестивалю — быть!» С такими словами директор кинофорума Руслан Тихомиров произвел символический выстрел из пушки в честь открытия фестиваля. И фестиваль начался — ярко и эмоционально, содержательно и душевно.

Ведущие церемонии открытия, актеры Андрей Зайцев и Ирина Безрукова представили конкурсное жюри кинофестиваля. Кстати, в этом году на гатчинском кинофоруме работает сразу три жюри — основного конкурса, короткого метра и читательское жюри.

Жюри основного конкурса возглавил сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), вице-президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» Павел Финн. Приветствуя зрителей со сцены, Павел Константинович подчеркнул, насколько правильно был подобран состав жюри, куда вошли представители всех профессий, связанных с кинематографом. Среди них - кинорежиссёр, сценарист, художник, заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин; оператор-постановщик Александр Гусев; актриса театра и кино, художник, режиссёр Яна Есипович; композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международных и всесоюзных премий Александр Журбин; кинорежиссёр, продюсер, писатель, заслуженный деятель культуры Республики Дагестан Мурад Ибрагимбеков; кинорежиссер и писатель Мануэль де Коко (Греция).

Жюри короткометражного конкурса возглавила сценарист, режиссёр, редактор, член Союза кинематографистов РФ Анна Ганшина. В состав этого жюри вошли кинорежиссёр и сценарист Анатолий Корнилов, кинорежиссёр, сценарист, продюсер Эйлем Кафтан (Турция).

Замечательной традицией фестиваля «Литература и кино» стала работа читательского жюри. В этом году его возглавил поэт и литературовед, кандидат искусствоведения Роман Круглов. Среди членов читательского жюри - библиотекари Гатчинского района: директор центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Бабий, директор централизованной библиотечной системы города Гатчины Наталья Гаврилова, сотрудники библиотеки им. А.С Пушкина Ольга Пугач и Светлана Топорикова, сотрудники библиотеки им. А.И. Куприна Юлия Сергеева и Анна Степанова.

Юбилеи и отражения

В конкурсную программу кинофестиваля «Литература и кино» вошло 45 картин в пяти направлениях (игровое кино, неигровое кино, короткометражное игровое кино, короткометражное неигровое кино, анимация). Членам жюри предстоит просмотреть ни много ни мало около 40 часов экранного времени.

У XXVII кинофестиваля есть и тематические особенности. В 2021 году мы, как известно, отмечаем серьезные юбилеи таких русских классиков, как Достоевский и Булгаков. И это, конечно, не могло не отразиться на программе нынешнего кинофестиваля, ведь оба этих писателя очень любимы киношниками. Сквозная тема фестиваля 2021 года - «Отражение».

Фильмом открытия кинофестиваля стала картина «Архипелаг» режиссера Алексея Тельнова, в которой рассказывается о русско-шведской экспедиции на Шпицберген.

Впереди у нас — целая череда дней, наполненных удивительными событиями, встречами, просмотрами и обсуждениями. Кстати, в этом году у фестиваля появилась еще одна новая традиция — ежедневные утренние брифинги с кинематографистами, журналистами и всеми желающими, на которых подводятся промежуточные итоги фестиваля и обсуждаются его события. Вход для всех — свободный!

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой