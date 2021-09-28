Лоскутной авангард Татьяны Сапёлкиной

Сначала приятно обрадовал сам новый корпус музея: всё сделано с отменным тактом и вкусом, очень достойно, зал с прекрасной акустикой. Замечательно, что в нашей Сиверской появился такой удивительный камерный центр для любителей прекрасного. И как же гармонично в него вписались панно Татьяны Сапёлкиной! Думаю, что нам очень повезло, что работы такого талантливого мастера оказались у нас в музее.

У Татьяны Сапёлкиной очень много регалий: член Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, член гильдии квилтеров России, член Товарищества свободных художников Санкт-Петербурга. Но главное ведь не членство, а своё неповторимое лицо, удивительная фантазия, интереснейшая техника исполнения, часто трёхмерная. В её работах нет злободневности, прямого отсыла к традиционному лоскутному шитью. Это именно картины: фантазийные, авангардно-импрессионистические. Я такое видела впервые и ушла под сильным впечатлением.

О себе Татьяна сообщает, что родилась хоть в самой обычной семье, но в необычном дворе, что располагался рядом с Академией художеств. Поэтому по соседству жило много художников, преподавателей и студентов Академии, располагались их мастерские, куда детей охотно пускали. Многие её друзья детства связали свою жизнь с искусством. Но Татьяна, как человек разносторонних способностей, долго искала точного самовыражения. После школы она окончила Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена и осталась работать на кафедре анатомии и физиологии. Но бродившее в ней творческое начало побудило её заниматься на разнообразных курсах шитья и моделирования одежды. Она даже преподавала моделирование одежды в ДЮТ. Училась на курсах графики и композиции у Н.А. Талавира «и. наконец, встретилась с квилтом на небольшой выставке, которая сразила наповал».

Именно тогда Татьяна Сапёлкина поняла, чем она хочет и точно должна в будущем заниматься. С 1995 года и по сей день она участник творческой мастерской известного петербургского художника Л.Г. Галумовой - «прекрасного педагога, талантливого художника, постоянно ищущего новые формы выражения, и для меня участвовать в клубных проектах большое удовольствие».

За эти годы работы Татьяны Сапёлкиной были представлены более чем на 300 выставках в России, Европе, Азии, Африке и Америке. У неё было и 10 персональных выставок в родном Санкт-Петербурге и в Гатчине. Её тканные композиции неоднократно отмечались наградами на конкурсах и фестивалях и находятся в как в государственных, так и в частных коллекциях.

Вдохновение, новые идеи и, соответственно, новые формы выражения Татьяна черпает в путешествиях в далёкие страны: Египет, Бирму, Таиланд, Филиппины, Индию. Я не видела ничего подобного как по необычности техники исполнения, так и по эмоциональности в раскрытии темы. Поскольку её полотна представляют абстрактный образ, а не впрямую толкуют сюжет, то зрителю предстоит самому постигать глубинную суть, исходя из названия картины. Я, например, в полотне «Уральские горы» увидела и двуглавую вершину Манараги (это гора является достопримечательностью Национального парка «Югыд ва» Приполярного Урала), и яркий раскрас осенних долин и предгорий, который получается из-за листьев стелящейся повсюду карликовой берёзы. Картина «Атолл» напомнила фильм «Голубая лагуна» (тоже было бы неплохое название).

Большое спасибо Татьяне Сапёлкиной за доставленное удовольствие от всех посетителей её выставки, так украсившей наш новый, но такой притягательный центр интеллектуального досуга. Будем ждать новых встреч с её неповторимым творчеством.

Галина Хохлова