На Красноармейском проспекте ремонтируют тротуар

На Красноармейском проспекте ремонтируют тротуар

В Гатчине на четной стороне Красноармейского проспекта продолжается ремонт тротуара. До конца текущего года новая пешеходная дорожка появится от улицы Нестерова до улицы Северной.

Рубрики : Городская среда     28 Sep 2021

Инициаторами ремонта выступили представители инициативной комиссии микрорайона «Красноармейский». Подрядчиком выступает компания «СК Масштаб». Общая стоимость контракта составляет почти 4,7 млн рублей, из них 1,5 млн рублей выделено из бюджета Гатчинского района, остальные средства – из областного бюджета в рамках областного закона № 3-оз. В рамках контракта здесь будет заасфальтирован тротуар протяженностью 841 метр, а также установлены урны и скамейки.

Напомним, благодаря активной работе инициативной комиссии микрорайона «Красноармейский» в 2018 году на Красноармейском проспекте уже была отремонтирована часть тротуара от дома № 4 до дома № 26.

Ирина Хрусталёва

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