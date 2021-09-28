Садоводам рассказали о правилах организации пожарных водоёмов

Предметом
консультации стал порядок организации наружного противопожарного водоснабжения
на территории садоводческих некоммерческих товариществ, а именно, требования к
количеству и объёму пожарных водоёмов, подъездным площадкам.
«Чаще всего при проведении проверок в
садоводствах инспектора сталкиваются с проблемой отсутствия, недостаточности
или высыхания водоёмов в летнее и
промерзания в зимнее время, - подчеркнул Антон Владимирович. «Председатели
садоводств также должны следить за тем, чтобы к водоёмам имелся подъезд и
площадка для установки пожарной техники, соответствующая требованиям
нормативных документов по пожарной безопасности».