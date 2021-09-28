Садоводам рассказали о правилах организации пожарных водоёмов

Предметом консультации стал порядок организации наружного противопожарного водоснабжения на территории садоводческих некоммерческих товариществ, а именно, требования к количеству и объёму пожарных водоёмов, подъездным площадкам.

«Чаще всего при проведении проверок в садоводствах инспектора сталкиваются с проблемой отсутствия, недостаточности или высыхания водоёмов в летнее и промерзания в зимнее время, - подчеркнул Антон Владимирович. «Председатели садоводств также должны следить за тем, чтобы к водоёмам имелся подъезд и площадка для установки пожарной техники, соответствующая требованиям нормативных документов по пожарной безопасности».