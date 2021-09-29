Юные шахматисты выявили сильнейших

Победителей и призеров
определяли по нескольким возрастным группам. В категории 2013 г.р. и младше
первое место занял Савва Антонов, который также набрал наибольшее количество
очков в общем зачете. Второе место завоевал Владимир Пинчук, бронзу присудили
Антону Паращенко. Все спортсмены представляли клуб «Диалог.Chess».
Среди участников 2010 - 2012
г.р. лучшим стал Артем Баранов, который также занял второе место в общем зачёте
(«Диалог.Chess»), на втором месте – Степан Веселов («Диалог.Chess»), третье
место занял Роман Ташкин («Шахматное королевство»).
В группе участников 2007
- 2009 г.р. призовые места распределились следующим образом: первое место –
Артем Изотов (третье место в общем зачёте), второе место – Михаил Шерер, третье
место – Иван Минаков. Все спортсмены представляли клуб «Диалог.Chess».
Среди девочек лучший
результат продемонстрировала Мария Красильникова («Диалог.Chess»), второе место
заняла Вера Уткина («Диалог.Chess»), третье место присудили Александре
Колотухиной («Шахматное королевство»).