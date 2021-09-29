Юные шахматисты выявили сильнейших

Юные шахматисты выявили сильнейших

С 16 по 25 сентября в шахматном клубе «Аэродром» проходил шахматный турнир Открытое первенство Гатчинского района по классическим шахматам среди детей.

Рубрики : Спорт     29 Sep 2021

Победителей и призеров определяли по нескольким возрастным группам. В категории 2013 г.р. и младше первое место занял Савва Антонов, который также набрал наибольшее количество очков в общем зачете. Второе место завоевал Владимир Пинчук, бронзу присудили Антону Паращенко. Все спортсмены представляли клуб «Диалог.Chess».

Среди участников 2010 - 2012 г.р. лучшим стал Артем Баранов, который также занял второе место в общем зачёте («Диалог.Chess»), на втором месте – Степан Веселов («Диалог.Chess»), третье место занял Роман Ташкин («Шахматное королевство»).

В группе участников 2007 - 2009 г.р. призовые места распределились следующим образом: первое место – Артем Изотов (третье место в общем зачёте), второе место – Михаил Шерер, третье место – Иван Минаков. Все спортсмены представляли клуб «Диалог.Chess».

Среди девочек лучший результат продемонстрировала Мария Красильникова («Диалог.Chess»), второе место заняла Вера Уткина («Диалог.Chess»), третье место присудили Александре Колотухиной («Шахматное королевство»).

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