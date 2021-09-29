Кот Апельсин приедет в гости к школьникам

Проект стартовал накануне в школе поселка Кипень. Для подростков провели интерактивный квест по культуре здоровья, в который были включены и профилактические осмотры. Подобные выездные консультации акушера гинеколога и уролога-андролога будут проходить два раза в месяц. Вместе со специалистами путешествовать из школы в школу будет и игрушечный кот Апельсин ― символ проекта. В течение учебного года проект побывает во всех школах района.

«В нацпроекте есть очень важное направление, посвященное репродуктивному здоровью подростков. В Ленинградской области уже несколько лет эффективно работает Центр специализированных видов медицинской помощи, проводящий в том числе и выездную работу с подростками, ― рассказала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению Ленинградской области Светлана Николаева. ― Плюс проекта «Здоровое детство» в Ломоносовском районе в том, что осмотрами будут охвачены все школы района. Это значит, что максимальное количество подростков получат необходимую консультацию и помощь. В этом и есть практическая польза подобных проектов».

Также в рамках «Здорового детства» перед приездом специалистов в школах будут проведены лекции и беседы о репродуктивном здоровье и отношении к своему организму в целом. А в некоторых школах будут организованы опорные площадки для работы с детьми предподросткового возраста.

Проект разработан и реализуется при участии комитета по здравоохранению Ленинградской области, «Центра охраны репродуктивного здоровья подростков» Ломоносовской больницы, комитета образования Ломоносовского района и Санкт-Петербургского регионального отделения движения «Волонтеры-медики».