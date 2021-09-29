Кот Апельсин приедет в гости к школьникам

Проект стартовал накануне
в школе поселка Кипень. Для подростков провели интерактивный квест по культуре
здоровья, в который были включены и профилактические осмотры. Подобные выездные
консультации акушера гинеколога и уролога-андролога будут проходить два раза в
месяц. Вместе со специалистами путешествовать из школы в школу будет и
игрушечный кот Апельсин ― символ проекта. В течение учебного года проект
побывает во всех школах района.
«В нацпроекте есть очень
важное направление, посвященное репродуктивному здоровью подростков. В
Ленинградской области уже несколько лет эффективно работает Центр
специализированных видов медицинской помощи, проводящий в том числе и выездную
работу с подростками, ― рассказала начальник отдела организации медицинской
помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению Ленинградской области
Светлана Николаева. ― Плюс проекта «Здоровое детство» в Ломоносовском районе в
том, что осмотрами будут охвачены все школы района. Это значит, что
максимальное количество подростков получат необходимую консультацию и помощь. В
этом и есть практическая польза подобных проектов».
Также в рамках «Здорового
детства» перед приездом специалистов в школах будут проведены лекции и беседы о
репродуктивном здоровье и отношении к своему организму в целом. А в некоторых
школах будут организованы опорные площадки для работы с детьми
предподросткового возраста.
Проект разработан и
реализуется при участии комитета по здравоохранению Ленинградской области,
«Центра охраны репродуктивного здоровья подростков» Ломоносовской больницы,
комитета образования Ломоносовского района и Санкт-Петербургского регионального
отделения движения «Волонтеры-медики».