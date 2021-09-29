На «Новой высоте» в Гатчине

В рамках рабочей поездки в Гатчинский район заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов посетил ООО «Завод высотных конструкций», выпускающий продукцию под маркой «Новая высота». Дмитрий Анатольевич встретился с руководством и коллективом предприятия, выслушал отчет о реализации проекта повышения производительности труда и побывал на экскурсии в цехах.

Завод высотных конструкций (ЗВК) находится рядом с Гатчиной в промышленной зоне Корпиково (фактически в микрорайоне Мариенбург). Завод начал работу в 2010 году, разместившись на производственных площадях ООО «Ленпромкомплект». Эти помещения имеют свою интересную историю. В советское время сюда с улицы Хохлова должны были перевести весь автобусный парк, но объект не успели ввести в эксплуатацию – началась перестройка, несколько лет здания стояли заброшенные. Новый собственник основательно потрудился, чтобы сделать их них своего рода технопарк. Сейчас здесь работает несколько успешных предприятий, в том числе ЗВК. Со временем «Заводу высотных конструкций» стало тесно. Следуя идее полного импортозамещения, он стал прирастать собственными цехами для изготовления комплектующих, арендуя для этого площади на соседнем производственном предприятии АО «Электронстандарт-прибор», а также активно взялся осваивать новый участок земли поблизости.

На сегодняшний день ЗВК входит в число крупнейших производителей подъемного оборудования в России. Завод производит подъемное оборудование и высотные конструкции для профессионального, индустриального и домашнего применения. Ассортимент продукции включает в себя более 400 наименований и представлен в ведущих строительных торговых сетях. Среди популярного ассортимента завода – лестницы, стремянки, строительные подмостки, вышки, монтажные подставки, трапы-переходы. Их используют потребители из России и зарубежных стран, включая Англию. «Сделать безопасным, удобным и легким труд работающих на высоте» - так звучит миссия завода.

В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий был выбран участок производства стремянок, составляющий 35% в выручке предприятия.

Основными направлениями для оптимизации стали: большое расстояние между оборудованием, отсутствие организации рабочих мест, несогласованность действий подразделений.

За полгода совместно с экспертами Федерального центра компетенций команде предприятия удалось достичь высоких результатов. Объем выпуска продукции в целом вырос в два раза. Прогнозируется, что экономический эффект по результатам проекта превысит 34 млн рублей за год, а сотрудники смогут увеличить свой доход на 30 %.

- Это положительно повлияло и на конкурентоспособность продукции, и на рентабельность производства. Оборудование было по-новому размещено, появилась обратная связь от рабочих, разработан стандарт описания проблем, внедрен новый подход к работе с браком. С помощью нацпроекта «Производительность труда» на примере одного производственного процесса показано, как максимально эффективно он может быть организован, обучены лидеры на предприятии, которые дальше тиражируют этот опыт на других линиях, – прокомментировал Дмитрий Ялов.

Впечатлениями от работы на проекте поделился эксперт Федерального центра компетенций Евгений Рулев.

- Одним из ярких примеров удачного применения технологий стала переналадка оборудования. До нашего участия она занимала шесть часов, и каждый работник проводил ее по-своему. Для решения поставили специальную линейку, с помощью которой оператор определяет длину профиля и настраивает оборудование сразу под эту длину. Решение простое, а экономия времени огромная. Так же была стандартизирована сама переналадка, что позволило сократить время, затрачиваемое на нее. Считаю, что главным успехом проекта стало то, что весь коллектив, включая генерального директора, вовлекся в реализацию целей. Поэтому весомое увеличение выработки в потоке на 72 % - один из лучших результатов, но далеко не окончательный, - уверен Евгений Рулев.

За счет увеличения производительности сократилась себестоимость на единицу продукции. И если раньше завод выпускал 800 стремянок в сутки, сейчас может производить 1200.

- С развитием потока появилась возможность повышения эффективности и мощности по этому ассортименту, мы уже ведем набор высококвалифицированного персонала разных специальностей. Представители ФЦК стали для нас капитанами корабля. Их опыт и знания помогли нам достигнуть поставленные цели, а главное - придали уверенность, что мы идем правильным путем. Теперь полученные знания помогут нам системно развивать принципы бережливого производства и повышать производительность труда до уровня мировых лидеров отрасли, - подчеркнул генеральный директор предприятия Егор Ручкин.

Напомним, что на сегодняшний день в национальном проекте «Производительность труда» участвуют уже 39 предприятий Ленинградской области, 15 из которых завершили активную стадию реализации и приступили к самостоятельной работе. Участниками нацпроекта «Производительность труда» могут стать предприятия из числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, из сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.



