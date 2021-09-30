«Динамо-ЛО» - открытая тренировка перед началом сезона

2 октября стартует регулярный чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Клуб «Динамо-ЛО» на этот сезон ставит перед собой амбициозную задачу – оказаться среди шести сильнейших команд. В четверг волейболисты летят в Кемерово, где встречаются с местным «Кузбассом», одним из лидеров последних лет.

Рубрики : Спорт     30 Sep 2021
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